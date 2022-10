Snakker ut om sønnens diagnose: – Tøft

– Nå går jeg på et ekstremt personlig plan, men jeg vet at det er terapi for meg og jeg vet at det vil hjelpe andre.

Det sier «Bloggerne»-profilen på første del av storyen hun publiserte på sin på Instagram, tirsdag kveld.

I sommer måtte Tanberg tilbringe flere uker på sykehus med sønnen som ble diagnostisert med diabetes type 1.

Hun forteller at det er viktig for henne å være åpen med det som skjer, fordi det påvirker jobben hennes og det hun legger ut på sosiale medier.

– Jeg vet at med tid så blir sikkert dette en vanesak, som å pusse tennene, både for han og oss. Akkurat nå så er det veldig tøft.

Merket endringer

Tandberg forklarer at de i sommer begynte å legge merke til endringer hos den eldste sønnen.

– Han drakk veldig mye og tisset 5-6 ganger i løpet av natten. Han var ikke seg selv og gikk ned mye i vekt.

Hun forklarer at de så symptomene på diabetes, men at de ikke trodde at det var det. De bestilte time hos fastlegen for å utelukke sykdommen.

– Vi ble lagt inn på sykehuset på dagen. Han var forgiftet. Når noen har gått en stund med diabetes uoppdaget, så kan de bli ganske syke først. Vi var innlagt på sykehuset i 2-3 uker til sammen, forteller hun videre.

Visste lite om sykdommen

Videre forteller influenseren at diabetes var en sykdom hun visste lite om.

– Jeg har undervurdert hvor alvorlig det egentlig er. Det er fortsatt veldig ustabilt og vi jobber med å finne riktig mengde insulin. Du skal plutselig gjøre jobben til et helt organ som har sviktet.

Tandberg forklarer at det er flere ting hun tror hadde blitt gjort annerledes, dersom de visste det de vet nå, tidligere.

– Det handler om svangerskap, flytting og mange valg som hadde blitt gjort annerledes, om man visste det man vet nå. Det er vanskelig å glede seg over babyen i magen, fordi man føler seg bare som en drittmamma.

Etter brudd med kjæresten gjennom ti år, har Tandberg nå funnet lykken med en tidligere ungsomskjæreste. De to venter nå sitt første barn sammen.

Sliter med vonde tanker

– Jeg er vant med så mye sykdom i livet mitt, men det er noe helt annet når det er barnet ditt. Jeg kunne ønske det var meg isteden, så han hadde sluppet alt dette, sier en gråtkvalt Tandberg.

Hun forklarer at hun for tiden sliter med vonde tanker.

– Jeg er nesten helt sikker på at han fikk dette, fordi vi ble matforgiftet i syden. Etter å lest meg opp på forskning og sett på sammenhengen, så gir det så mye mening, sier hun og fortsetter:



– Jeg har så dårlig samvittighet og vet at det er helt feil, sier hun, samtidig som hun understeker at dette kun er en teori hun har.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Tandberg, foreløpig uten å lykkes.