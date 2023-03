Snakker ut om kontroversen: – Tiden vil vise om jeg har tatt feil

De siste årene har det stormet rundt den verdensberømte «Harry Potter»- forfatteren J.K. Rowling, etter at hun skrev en rekke meldinger på Twitter om transpersoner.

I podkastserien «The Witch Trials of J.K. Rowling» forteller forfatteren sin side av historien.

Foreløpig har seks av syv episoder blitt sluppet, og i den femte adresserer Rowling Twitter-meldingene som startet debatten.

Bør Harry Potter boikottes?

Hevder hun fikk støtte fra Potter-fans

Første gang 57-åringen beveget seg ut i debatten var da hun støttet Maja Forstater offentlig på Twitter.

Forstater fikk sparken etter at arbeidsgiver fant Twitter-meldinger hvor hun var kritisk til at britiske myndigeter vurderte å la befolkningen selv bestemme sitt juridiske kjønn, ifølge CNN.

– Jeg ble interessert og deretter dypt plaget over det jeg så på som en kulturell bevegelse, som var liberal i sine metoder og svært tvilsom i sine ideer, sier Rowling i podkasten, før hun fortsetter:

– Jeg visste at hvis jeg uttaler meg om dette, vil svært mange mennesker bli dypt misfornøyd med meg.

Til tross for dette forteller forfatteren at hun også opplevde å få støtte fra en rekke fans. I episoden hevder Rowling at flere fans skal ha sendt hun brev, der de uttrykte beundring over forfatterens mot til å si sin mening.

– Haugevis av Potter-fans var takknemlig for at jeg sa det jeg sa.

– Jeg har lyttet til den andre siden

Forfatteren forklarer at hun ble provosert etter hun leste artikkelen «Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate».

– Det oppildnet min følelse av urettferdighet på vegne av kvinner.

Rowling opplevde språket i artikkelen som en «enorm urettferdighet» og som kvinneundertrykkende.

– Det ligger kraft i ord, på både godt og vondt. For meg har ordet kvinne sin egen kraft. Jeg tror ikke vi kan analysere skaden som blir gjort mot kvinner og jenter meningsfullt uten å bruke språk som har konkret betydning.

– Jeg lover at jeg har lyttet til den andre siden, og jeg tror absolutt at det er noe farlig med denne bevegelsen. Den må utfordres, sier hun.

Rowling omtaler omfanget av hatkommentarer hun har mottatt som overveldende.

– Jeg har til tider vært redd for min egen og min families sikkerhet, deler hun.

Likevel mener 57-åringen at hun har gjort det riktige ved å ta et standpunkt i debatten.

– Tiden vil vise om jeg har tatt feil. Men jeg kan si at jeg har tenkt dypt, hardt og lenge på dette.

Twitter-meldingene

Den 6. juni 2020 tok forfatteren til Twitter, og lenket til en artikkel som omhandlet menstruasjon. Tittelen til artikkelen lød følgende: «Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate».

– Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å ha et ord for dette. Kan noen hjelpe meg. Wumben? Wimpund? Woomud?, skrev Rowling i Twitter-innlegget.

Dette og en rekke andre meldinger fikk Twitter-brukere til å rase.

Flere fans fordømte Rowling for å ikke anerkjenne at også transpersoner kan menstruere, og omtalte meldingene hennes som transfobiske.