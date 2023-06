Snakker ut etter skandalen: – Rystet, urolig, sviktet og bekymret

EKS-KOLLEGAER: Phillip Schofield og Holly Willoughby har ledet det britiske frokostprogrammet «This Morning» i flere år. I mai kom nyheten om at Schofield trekker seg etter det ble kjent at han har hatt en affære med en «mye yngre» mannlig kollega. Foto: David Jensen

Etter to ukers fravær har «This Morning»-programleder Holly Willoughby (42) returnert til det britiske frokostprogrammet.

Hennes mangeårige medvert Phillip Schofield (61) så seg nødt til å trekke seg fra både frokostprogrammet og kanalen ITV etter at han innrømmet en affære med en «mye yngre» mannlig kollega.

Da det ble annonsert at Schofield var ferdig i This Morning etter 20 år som programleder, delte Willoughby en uttalelse på Instagram:

«Hei alle sammen. Det var har vært 13 fantastiske år hvor jeg har vært programleder for «This Morning» sammen med Phil. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke ham for all hans kunnskap, erfaring og humor. Å sitte på sofaen uten ham vil ikke bli det samme.»



Deretter ble det publiserte en uttalelse fra TV-favoritten, der hun poengterte at Schofield, som har vært en av hennes nære venner, hadde løyet til henne om forholdet med kollegaen.

Siden har det vært stille fra Willoughby.

Willoughbys comeback

Mandag 5. juni gjorde hun derimot sin entré tilbake i frokostprogrammet, og kommenterer for første gang den kontroversielle skandalen på direktesendt TV.

Willoughby begynte uttalelsen med å innrømme at hun føler seg «rystet, urolig, sviktet og bekymret for livskvaliteten til menneskene på alle sider av det som skjer.»

– Du, jeg og alle oss på «This Morning» ga vår kjærlighet og støtte til noen som ikke fortalte sannheten. Som opptrådte på en måte som de selv følte at de måtte si opp fra ITV og trappe ned fra en karriere som de elsket. Det er mye å bearbeide, sa Willoughby under dagens program.



Nytt kapittel

Videre fortsatte hun med å ønske det nye kapittelet i «This Morning»-historien velkommen:

– Og det er like vanskelig å se belastningen det er tatt på deres egen mentale helse. Jeg tror det som forener oss alle nå er et ønske om å helbrede for helse og velvære for alle. Jeg håper at når vi starter dette nye kapittelet og kommer tilbake til et sted med varme og magi som dette showet har for oss alle, kan vi finne styrke i hverandre, sa en tydelig preget Willoughby.

Willoughby avrundet uttalelsen med å takke seerne for deres vennlighet og støtte.



– Jeg elsker fortsatt Phillip Schofield

Alison Hammond har vært gjesteprogramleder i This Morning de siste ukene. Foto: Doug Peters

Også Alison Hammond (48), som har vært gjesteprogramleder mens Willoughby har vært borte, uttalte seg i forrige uke om Schofield-exiten:

– Jeg synes det er veldig vondt fordi jeg åpenbart elsket Phillip Schofield, og det er rart fordi jeg elsker fortsatt Phillip Schofield. Men det han har gjort er galt, han har innrømmet det, han har sagt unnskyld. Som en familie sliter vi alle virkelig med å behandle alt.»