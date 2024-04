SLUTTER: Morten Ramm forteller at han «slutter» som komiker. Foto: Espen Solli / TV 2

Torsdag delte komiker Morten Ramm (45) en melding på Instagram, hvor han forteller at han «legger opp» som komiker.

– Jeg skriver for å informere dere om min beslutning om å slutte som komiker. Jeg har nøye vurdert dette valget og etter mye refleksjon og vurdering av mine karrieremål, har jeg kommet frem til at det er på tide for meg å utforske nye muligheter og utvikle meg videre, og heller drive med alt mulig annen drit, skriver han i innlegget.

I videoen Ramm har publisert i samme innlegg, sier han at han kommer til å fortsette med humor, men at det ikke kommer til å være hovedgeskjeften hans i tiden som kommer.

I en melding til God kveld Norge forklarer Ramm posten slik:

– Skal fortsette med humor, men mest alt mye annen drit. Så tittelen komiker blir borte.

– Jobben i VGTV fortsetter. Trives veldig godt der, og ny sesong av BTK (Bordtenniskameratene på VGTV, red. anm.) kommer 9. april, sier komikeren i en melding til God kveld Norge.



Videre forteller TV-profilen at han kommer til å fortelle mer i morgendagens episode av podkasten «Enkel Servering», som han driver sammen med Martin Sleipnes (38) og Ole Soo (42).