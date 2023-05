Antrekkene vekker oppsikt:

I januar 2022 satt Rihanna (35) fyr på internett da graviditeten mellom hun og Asap Rocky (34) ble annonsert på den røde løperen.

Etter avsløringen ble artisten fotografert ved flere anledninger. Det var spesielt én ting som fikk fansen til å hylle artisten:

Rihanna valgte å bruke klær som fremhevet kroppen og dens stadige endringer.

– Jeg liker å ikke tenke på å dekke til magen min. Dersom jeg føler meg litt rund en dag, er det det samme. Det er en baby, sa Rihanna til People om å bruke klær som fremhevet magen.



I januar fikk artisten æren av å lede det store pauseshowet under årets Super Bowl. Der avslørte hun nok en gang at hun var gravid.

Det ser ut til at superstjernen ikke har noen planer om å skjule magen gjennom sitt andre svangerskap heller.

Under årets Oscar-utdeling dukket artisten opp i stilige, tettsittende antrekk som fremhevet magen:

RØD LØPER: (Til venstre) Rihanna på den røde løperen før Oscarutdelingen, og under sin opptreden samme kveld.

Se flere bilder fra Rihannas første svangerskapstid her.

– Stygt og uheldige snitt

Flere kjendiser har latt seg inspirere av Rihannas stil, også her til lands.

Influenser Nikoline Anundsen (28) ble mor for fjerde gang tidligere i år. Hun annonserte selv graviditeten ved å dukke opp på rød løper med gravidmage på Elle-gallaen i november.

På løperen var influenseren kledd i en kjole som fremhevet magen.

Til God kveld Norge forteller Anundsen at hun ble inspirert av superstjernens klesvalg.

– Rihanna er en dødskul dame, og hun ble gravid da jeg nettopp var ferdig med min runde nummer tre! Da var jeg i utgangspunktet litt mett av å være gravid, men må si akkurat hennes «looks» var det eneste som fikk meg til å savne å være gravid igjen.

– Da jeg ble gravid for fjerde og siste gang, ville jeg bare omfavne det og gå i akkurat det jeg følte for.

AVSLØRTE GRAVIDITETEN PÅ LØPER: Nikoline Anundsen på rød løper med partneren Sebastian Solberg. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Anundsen forteller at hun liker at det har blitt mer trendy å vise fram gravidmagen sin.

– Mote er alltid i bevegelse, og trender endrer seg stadig, men jeg føler at det ikke har vært det samme for gravide. Der har det vært lite og dårlig utvalg på klær og det samme år etter år, sier hun.

Influenseren forteller at hun har kjøpt minimalt med «mamma-klær» i løpet av alle graviditetene sine.

– Jeg synes det er så sinnsykt mye stygt, uheldige snitt og generelt ikke noe jeg vil gå med, sier hun og fortsetter:



– Jeg har brukt plagg jeg allerede har og «stylet» de på andre måter.



Til God kveld Norge avslører influenseren at kjolen hun brukte på Elle-gallaen var en hun hadde kjøpt før hun ble gravid.

– Jeg tenkte den ville være fin med magen!



Utvikling i motebildet for gravide

Moteekspert og grunnlegger av babymessen, Marianne Jemtegård påpeker at det ikke er et nytt fenomen at vi ser kjendiser som omfavner graviditeten på røde løpere, men at det er blitt mer utbredt og synlig.

MOTEEKSPERT: Marianne Jemtegård deler sine tanker om antrekkene. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Artister som Beyoncé og Rihanna har i tillegg de senere årene tatt graviditeten inn i løvinne-stolte musikkvideoer, med innoljete mager, stolte krigerblikk og gylne gudinnekroner på hodet, sier Jemtegård og fortsetter:

– Der man for noen tiår siden rullet seg inn i tunika og ut av rampelyset så snart den lille kulen på magen begynte å bli synlig, er det i dag en selvfølge at popikonene våre både kan være stolte, sterke mammaer OG sexy glamazon-kvinner.

Jemtegård mener vi ser en enorm utvikling i motebildet for gravide.

– Man går vekk fra standardiserte normer for hva som passer seg og ikke passer seg for gravide kvinner. Og takk og lov for det!

– Tradisjonelt sett har gravidmote og ammetøy vært overrrepresentert med marine striper, ankere og polkadotter, men man slutter jo ikke å være verken motebevisst, sexy, tøff eller klassisk elegant bare fordi man skal bli mamma.

Moteeksperten tror at å kle seg i noe man synes er fint, kult og matchende til ens personlighet er en effektiv måte å booste humør og selvtillit på.

– Og er det noen som fortjener en slik boost mer enn noen andre, så er det mennesker som gjør verdens viktigste jobb - nemlig å gro nye små superhelter, sier hun.

Annerledes antrekk til 17. mai

Moteredaktør i KK, Ida Elise Eide Einarsdóttir tror at kjendiser som Rihanna kan inspirere mange mødre.

– Det er vel og bra å normalisere graviditetsstilen, og ikke minst å hylle mammakroppen både før, under og etter graviditet, sier hun til God kveld Norge.



Einarsdóttir trekker også fram at trenden kan bidra til en rekke viktige samtaler om forventninger knyttet til kropp og utseende.

– Spørsmålet er om det ikke har en slagside også med tanke på kroppspress; At man skal se sånn eller sånn ut når man er gravid. Det er ikke nødvendigvis slik at denne trenden automatisk vil ha den effekten, men det kan være greit å ha i bakhodet både for forbildene man ser til og også for forbildene selv.



– Med makt til å påvirke kommer også et stort ansvar, avslutter hun.