Slutt for VGTV-podkasten

– Siste gang, innleder Marlene Stavrum (29) i den ferskeste episoden av VGTV-podkasten «Nuvel» som hun har sammen med venninne Martha Leivestad (29).

Hun røper at de skal komme med «en forferdelig nyhet».

– «Banditt», dette er vår siste episode, sier Leivestad.



– Vi er misfornøyde med dette. Det er ikke et ønske fra oss. Det er ikke vårt forslag. Men, nå har det seg sånn at det er ute av våre hender. Dette kan ikke vi bestemme, og dette ble bestemt veldig nylig, tilføyer hun.

Stavrum legger til at det er like overraskende for de som for lytterne.

– Det har vært en sorgprosess. Jeg tror ikke vi helt har skjønt selv heller.



Tøffe tider i bransjen

Stavrum forklarer det med at det er tøffe tider i mediebransjen.

Blant annet skal TV 2 kutte om lag 400 millioner kroner. Tiltakene innebærer blant annet produksjonskutt og nedbemanning.

NRK mangler rundt 300 millioner kroner i 2023 fra statsbudsjettet, og har varslet nedbemanning.

VG har også varslet kutt på rundt 40 millioner kroner, og skal med det kutte i staben.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra VGTV, foreløpig uten hell.

Vemodig avslutning

Podkastduoen sendte sin første episode av «Nuvel» 18. januar 2022, og nå nesten to år senere er det slutt.



– Det føles kjipt. Vi kommer til å savne å lage «Nuvel», sier Leivstad til God kveld Norge, på vegne av duoen.

Hun forteller at det er vemodig, men at de hadde en fin innspilling av siste episode.

– Vi lagde en skikkelig bra siste episode til «bandittene» og oss selv.