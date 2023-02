Slutt for HBO-suksessen

SLUTT: Etter fire sesonger er det over for HBO-serien «Succession». Foto: FREDERIC J. BROWN

Den populære serien «Succession» går mot slutten etter fire sesonger.

Det forteller skaperen Jesse Armstrong i et intervju med The New Yorker. Her forteller han at han har grublet på slutten siden sesong to.

Den fjerde sesongen, hvor en hel episode er spilt inn i Norge, kommer ut på HBO 27. mars.

Armstrong avslører videre at han allerede bestemte seg for avslutningen tilbake i slutten av 2021, sammen med de andre manusforfatterne.



– Vi skulle starte på sesong fire, og da sa jeg til de andre at jeg tenkte at tiden nå var inne.



I den kommende sesongen har en norsk skuespiller kapret en rolle av den verdenskjente dramaserien.

– Jeg gjorde en audition og fikk rollen basert på det. En sånn self-tape som man sender inn digitalt og var med i episode her i Norge, også ble jeg med videre med opptak i New York, fortalte Eilie Harboe til God morgen Norge tidligere i februar.

NY: Norske Eilie Harboe kommer inn som ny karakter i sesong fire av HBO-suksessen. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Flere scener av den kritikerroste serien er spilt inn i Norge, hovedsakelig i Valldal og området rundt.

– De jeg pratet med var utrolig fascinerte av naturen og det stedet vi var på, både fjord og fjell, sa Harboe om hva «Succession»-kollegaene synes om Norge.

Handlingen i serien spiller rundt den rike mediemogulen Logan Roy og hans fire barn. Den har tidligere vunnet 13 Emmy-priser, og kan skilte med hele 48 nominasjoner.