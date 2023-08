Slutt etter tre sesonger – dette skal skuespillerene nå

Gjennom tre sesonger av «Ragnarok» har ivrige fans fulgt karakterene i Edda gjennom voksesmerter, kjærlighet, norrøn mytologi, og kampen mellom det onde og det gode.

Alt har ført til dette. Når en episk siste kamp av guder mot kjemper nærmer seg, vil Magnes styrke møte sin ultimate prøvelse.

I det stjernespekkede skuespillergalleriet finner vi David Stakston i hovedrollen som Magne, Danu Sunth i rollen som Iman, og Herman Tømmeraas i rollen som Fjor.

GODE VENNER: I serien ser vi karakterene krangle, sloss og være fiender, men på set er de egentlig bare gode venner. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

I samtale med God kveld Norge minnes skuespillerne fine minner fra innspillingen, hvordan det er å si ha det til serien, og hvor veien går videre.

– Jeg tror alle som har fulgt serien, som også har lyst til å se mer av den, er veldig klare for at dette er siste sesong. Det er jo litt småtrist at dette er slutten, men jeg tror dette blir det «perfekte punktumet» på serien, forteller Tømmeraas.

– Jeg tror ikke det er noen som klarer å forutse hva som kommer til å skje i finalen, og det er ikke ofte man har muligheten til å si.

I enighet med sin kollega, forteller Sunth at det hun er mest spent på, er reaksjonen til fansen når de ser sluttscenen:

– Det er jo en scene som har blitt bygd opp over så mange år. Så jeg er nervøs, men også veldig spent.

GUD: I rollen som Iman, spiller Danu Sunth også en av de norrøne gudene i den populære serien. Foto: Photo Credit: Christian Geisnaes

Takknemlig for reisen

Stakston føler seg heldig, takknemlig og privilegert etter tre sesonger med det som er gått fra kolleger til venner:

– Jeg er liksom stolt av å kunne dele skjermen med Herman og Danu da. At jeg som ung fyr kunne få lov til å jobbe med så profesjonelt team og så mange flinke skuespillere. Jonas Gravli, Odd Magnus Williamson, Henriette Steenstrup, og Bjørn Sundquist som er liksom en av heltene mine.

Skuespilleren forteller at hele Ragnarok-eventyret har gått mer opp for ham nå som innspillingen er over.

– Det er rart å kunne drømme om å være skuespillere, så plutselig står du der med sånne kule folk. Så jeg er bare veldig takknemlig egentlig for at vi klarte å komme dit vi er nå da, forteller Stakston stolt.

Hvordan skulle dere beskrevet sesongen med kun et ord?

– Uforutsigbar, svarer Sunth



– Oi ja den er bra … Avslutning, sier Tømmeraas lattermildt.



– Impact, svarer Staktson.

GUD: I rollen som Magne, får David Stakston også æren av å spille guden Thor. Foto: Photo Credit: Christian Geisnaes

Beste minne

Stakston forteller om en uke under innspilling han delte med skuespilleren Bjørn Sundquist, som han beskriver som et av de fineste øyeblikkene i hans liv.

– Det er så fascinerende å kunne jobbe og lære av sånne folk som Bjørn, som jeg har sett opp til så lenge. Bare det å kunne dele skjermen med han er helt sprøtt for meg. Vi sto mellom takninger og «sigga», og snakket om reisen til karakteren min Magne, også i forhold til hans karakter. Det var noe så fint med det, i tillegg til å jobbe på en slik lokasjon. Et av de fineste øyeblikkene i livet mitt var å kunne være nesten en hel uke med han da, forteller Staktson.

Sunth minnes en scene i sesong to hun delte sammen med Tømmeraas.

– Jeg syns noe av det fineste var å jobbe med stunt sammen med Herman. Det var skikkelig fint, gøy og utfordrende. I en scene hvor karakterene våre Iman og Fjor sloss – den scenen skulle egentlig ikke vare så lenge. Men vi lagde en koreografi dagen før innspilling, og kom på set og bare «hva syns dere om dette?»

Tømmeraas deler den store gleden over stuntscenen sammen med Sunth:

– Vi lekte superhelter og hadde en hel dag med fantastiske rekvisitter, og vi sloss og fløy i luften. Det var skikkelig kaldt og grått, og vi hadde superhelt-stemning.

FJOR: Herman Tømmeraas spiller karakteren Fjor i «Ragnarok». Foto: Photo Credit: Christian Geisnaes

Veien videre

Etter tre sesonger med suksess, er skuespillerne spente og giret på nye utfordringer og eventyr.

Sunth går fra å stå foran kameraet, til å stå på scenen:

– Jeg skal jobbe med teater. Jeg har et prosjekt med SPKRBX og Nordic Black Theater. Så det er veldig gøy, forteller hun.

Etter Tømmeraas sier seg ferdig med Ragnarok, går skuespilleren videre til neste lansering, som blir å se i en dansk film i oktober.

– Denne høsten blir det også filmen «Birthday Girl». Vi med en ganske kul, ganske kul dansk cast. Jeg er veldig giret jeg, sier Tømmeraas.

Stakston kan ikke røpe for mye, men gir God kveld Norge et kryptisk svar på fremtiden:

– Nå er det en ting jeg ikke kan si så mye om, men det er spennende. Det er samme jobb og ikke samme rolle.

Før vi finner ut av hva skuespillerens neste prosjekt er, får fans bare smøre seg med tålmodighet.

AVGANGSELEVER: I likhet med at det er siste sesong, er det også siste år på skolen for flere av karakterne. Foto: Photo Credit: Christian Geisnaes

Tredje og siste sesong av Ragnarok har premiere 24. august.