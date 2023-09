Sliter med å holde tilbake tårene: – Det er vanskelig

I februar tidligere i år bekreftet familien at Bruce Willis var diagnostisert med frontallappsdemens.

Mandag denne uken gjestet kona Emma Heming det amerikanske showet «Today», i anledning verdensuken for frontallappsdemens, hvor hun kommer med en oppdatering på ektemannens forverrede helse.

Hun sliter med å holde tilbake tårene når hun forteller at det er vanskelig å vite om den tidligere Hollywood-stjernen er klar over sykdommen sin.

– Det jeg har lært er at demens er vanskelig. Det er vanskelig for personen som er diagnostisert, og det er vanskelig for familien. Når de sier at dette er en familiesykdom, så er det virkelig det.



– En velsignelse og forbannelse



Frontallappsdemens er en felles betegnelse på demens som skyldes skader i fremre del av hjernen, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelse. Det kan påvirke og endre personlighet, atferd og språk.



Det tar ofte tid før riktig diagnose blir fastsatt og at det ikke er uvanlig å få andre diagnoser først.

Willis fikk diagnosen afasi i fjor, før han fikk diagnosen frontallappsdemens.

Heming forteller at det at mannen endelig fikk diagnosen tidligere i år både har vært en velsignelse og forbannelse.



– Det har vært en velsignelse å endelig forstå hva som foregikk, sånn at jeg kunne gå inn i en aksepterende rolle over hva som skjer. Det gjør det ikke noe mindre smertefullt, men å kunne være aksepterende og vite hva som skjer med Bruce, gjør det litt enklere, forklarer hun.



GIFT: Bruce Willis og Emma Heming har vært gift siden 2009. Sammen har de døtrene Mabel (11) og Evelyn (8). Foto: John Nacion / Pa Photos

– En vakker ting i sorgen



Som følge av sykdommen har Willis sluttet å jobbe, og trukket seg tilbake fra rampelyset. Heming har dermed blitt mannens «care-partner».

Til tross for at hun innrømmer at det er krevende å ta vare på mannen i den vanskelige perioden, avslutter hun med å fortelle at det også har lært døtrene deres Mabel (11) og Evelyn (8) mye.

– Sykdommen lærer dem hvordan å bry seg om og elske hverandre. Det er en vakker ting i sorgen

Willis har også tre døtre fra et tidligere ekteskapet med skuespillerinnen Demi Moore.