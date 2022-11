Slik vil de minnes Mattis Hætta: – En bauta

GOD KVELD NORGE (TV 2): Torsdag kom meldingen om at Mattis Hætta er død. Nå hylles han av venner og bekjente.

RAUS: Fotograf Per Heimly beskriver Hætta som raus. Foto: Paul Owesen,

Torsdag kom beskjeden om at Mattis Hætta er død, som følge av sykdom. Det var NRK som først rapporterte om dødsfallet. Han ble 63 år.

Etter at Hættas bortgang ble kjent, tok fotograf Per Heimly til Instagram, for å hylle sangeren.

– Hvil i fred kjære venn. Takk for de fine stundene vi fikk sammen. Du var raus, god og veldig morsom å være med. Må innrømme jeg var starstruck første gang vi møttes på Kautokeino hotell. Du vil for alltid være en samisk legende og en viktig ambassadør for joikens kraft, skriver han.

– En bauta

Tidligere MGP-general og musikkjournalist, Per Sundnes, har også mange varme ord om den samiske joikeren.

– Mattis var en bauta i MGP sammenheng og satt plutselig det samiske i Norge. Enestående i forhold til å sette en politisk dagsorden. Samiid Ædnan var et frisk pust i et traust program. Joik har større kraft enn krutt, skriver programlederen til God kveld Norge.

Vant Melodi Grand Prix

Sangeren vokste opp i Masi i Kautokeino kommune i Finnmark.

Han ble kjent da han var med i Melodi Grand Prix i 1980, sammen med Sverre Kjeldsberg, hvor de fremførte sangen «Samiid Ædnan». De stakk av med seieren i Norge og kom på 16.plass i den europeiske konkurransen Eurovision.

Hætta jobbet også som skuespiller og medvirket blant annet i filmen «Kautokeino-opprøret» og ungdomsserien «Hjerterått». .