Slik vil bransjen minnes Ole Paus: – Et av mine største forbilder

Tirsdag kom den triste beskjeden om at Ole Paus er død. Nå minnes bransjen den folkekjære visesangeren.

Tirsdag morgen ble det bekreftet at artistlegende Ole Paus er død, 76 år gammel.

Norge har med det mistet en av de største musikerne gjennom tidene.

Paus etterlater seg et tomrom hos sine musikk-kollegaer og sin store fanskare.

– Kommer til å savne å ha Ole i verden



FORBILDE: For Trygve Skaug var Ole Paus et av hans store forbilder. Foto: Berit Roald

En av de som deler sin sorg over visesangerens bortgang, er musiker og poet, Trygve Skaug (38).

– Ole er et av mine aller største forbilder, både som kunstner, tekstforfatter og låtskriver, og særlig som medmenneske. Ole snakket på vegne av alle som ikke hadde stemme selv. Hjertet hans rommet de viktige tingene, sier Skaug til God kveld Norge.

– Han var kronisk allergisk mot urettferdighet og lot det smelle fra mikken uansett om det passet i settingen eller ikke. Dette er en veldig trist beskjed å få, og jeg kommer til å savne å ha Ole i verden. Ei ledestjerne er plutselig borte. Jeg ble veldig lei meg av å høre dette, legger han til.

Skuespiller Marianne Krogness (72) forteller at hun sist traff Paus i sommer.

– Å prate med Ole var å få nye og andre perspektiver både på samfunnsspørsmål og private grublerier. Ole var en viktig stemme, aldri redd for å gå motstrøms, nå må vi klare oss uten ham, det er et tap for Norge.

VIKTIG STEMME: Marianne Krogness forteller at Paus var en viktig stemme. Foto: Vidar Ruud

– Umistelig



– Som person var han umistelig, og det samme var han som kunstner, sier forfatter og komponist Ketil Bjørnstad til TV 2, som skrev bok og lagde flere musikkalbum med Ole Paus.

Han ble kjent med Paus på starten av 1970-tallet, da han slapp sin første plate «Der ute – der inne».

– Da fikk jeg en livsvenn som jeg har oppdaget livet sammen med, og det er vel ingen jeg har reist mer sammen med enn Ole i disse årene. Og jeg så hvilken betydning han hadde for mennesker, sier Bjørnstad.

Bjørnstad trekker fram Paus sitt samfunnskritiske blikk, som ofte pekte mot maktpersoner.

– Samtidig lagde han de vakreste kjærlighetssangene, og det må vi ikke glemme, sier Bjørnstad.



– Varm og raus



Kulturkommentator i Dagbladet, Øyvind Rønning, beskriver Paus som en allsidig artist.



– Han ble jo det vi kaller folkekjær, særlig etter han var med i «Hver gang vi møtes». Flere fikk øynene opp for Paus da, sier han til TV 2 Nyhetene.

Rønning fikk også gleden av å kjenne musikeren personlig, og omtaler ham som en venn.

– Han hadde to show med min sønn. Da ble det veldig mange backstage-møter. Da ble jeg bedre kjent med en annen Paus, enn den vi er vant til å se på scenen. En varm og raus person, som rett og slett var fin å være sammen med, sier han.

Saken oppdateres.