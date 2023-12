Slik teller kjendisbarna ned til jul

Tradisjonen tro har kjendisene gjort klart julekalenderne til barna og er klare for årets adventstid.

Mens noen har gått for de «klassiske» valgene som sjokolade- eller pakkekalender, er det flere som har tatt litt andre valg denne jula.

Matchende pysj

Tobarnforeldrene Lene Sleperud (34) og Tonje Garvik (34), kjent fra «Farmen», forteller at barna deres fortsatt er så små at de ikke har tenkt så veldig mye på julekalender i år.

SMÅBARNSFORELDRE: Hjemme hos Lene Sleperud (34) og Tonje Garvik (34) er man aldri for gammel for kalender - men kanskje for ung. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

«Farmen»-paret har sønnene Leo (1) og Max (2) sammen.

– Men, som de 34 år gamle kvinnene vi er, har vi begge fått Kinder-kalender av min pappa, forteller Garvik til God Kveld Norge.



Videre forteller hun at Sleperud har «en meget ivrig mor», som har laget til en duk for pakkekalender, som 34-åringen brukte da hun var liten.

– Nå som den eldste har bikket to, er hun så ivrig som bare en mormor kan være på å ta den i bruk. Så hun har ordnet med 24 små gaver til gutta, så de får åpne pakker annenhver dag.

Garvik vet ikke selv hva som er i de små pakkene, men hun tipper at det ligger småting som badeand, sokker og andre småtterier.

– Ryktes at det hele starter med en julepysj, sier hun.

– Mest fordi at gutta begge trenger nye pysjer, men både svigermor og Lene elsker jul, og julepysj er da et stort høydepunkt i desember. Spesielt om de er tilnærmet matchende

Elsker klassikeren

Influenseren og enbarnsmoren Linni Meister (37) forteller at hun og sønnen Dennis (14) elsker den klassiske sjokoladekalenderen.

KLASSISK: Linni Meister og sønnen elsker den «klassiske» sjokoladekalenderen. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

– Vi har som tradisjon å kjøpe den hvert år, forteller hun til God Kveld Norge.

I tillegg lager hun pakkekalender til sønnen.

– Tror det har vært et tøft år for de fleste, så det blir ikke noe dyre greier i pakkekalenderen. Litt godteri og ting man alltid har bruk for, som for eksempel ullsokker, lue også videre, forteller hun.

Temakalender

Influenser og blogger Benedicthe Bjerke (34) forteller til God Kveld Norge at hun gir en julekalender som hun vet faller i smak i år.

Hun har sønnene Theo (12) og Ludvig (8) sammen med tidligere proffdanser i «Skal vi danse», Egor Filipenko.

34-åringen har bestemt seg for å gi Pokemon-julekalender til sønnene.

– Pluss en god gammeldags sjokoladekalender, forteller hun.



JULEKALENDER: Benedichte Bjerke gir sønnene Pokemon-kalender og sjokoladekalender. Foto: Audun Braastad / NTB

Mormors kalendervri

Barna til influenser og sexolog Iselin Guttormsen (36) får en hjemmelagd vri på julekalenderen i år.



– Hos oss så er det alltid min mor som lager julekalender til barna, forteller Guttormsen.

TOBARNSMOR: Iselin Guttormsen sine to døtre får et puslespill i kalenderen. Foto: Agnes Mogstad / GMN

– I år har hun faktisk tatt et bilde av barna sammen med sine kusiner - altså hele kusineflokken. Også har hun fått det til å bli et puslespill, og hver dag er det flere brikker i luka. Når jentene pusler dette sammen så vil det til slutt være et helt bilde av jentene.

I tillegg røper hun at det også ligger en sjokolade i hver uke.

– Det er en veldig hyggelig og fin tanke, syns jeg. Enkelt og greit, og barna blir glade. De får nok av gaver til jul uansett – så det går fint, sier tobarnsmoren.

– Uten tvil høydepunktet opp mot julaften



«Bloggerne»-paret Chris (36) og Monica Nyhus (35) gir også julekalender til barna i år.

– Vi syns det gøyeste er overraskelsesmomentet hver dag.

De har totalt fire barn sammen, Leonel, Matheo, Emilio og Emily.

FØRJULSTID: Chris (36) og Monica Nyhus (35) har gjort klart både fotballkalender, pakkekalender og rampenisse for ungene i førjulstida. Foto: God kveld Norge

– Gutta ønsket seg fotballkalender og til minste har vi laget en julekalender med en liten pakke hver dag. Denne skal vi henge opp nedover trappen. I kalenderen er det tema som minste liker.

Firebarnsmoren forteller at hun har brukt omtrent 200 kroner og har spart fire luker som hun tenker å fylle med godteri.

– Ellers har vi rampenissen som gjør masse rampestreker hos oss hvert år. Som å bæsje utover doen, dekke juletreet med toalettpapir og søle yoghurt inni kjøleskapet.

– Rampenissen er uten tvil høydepunktet opp mot julaften, legger hun til.

Også den tidligere «Paradise Hotel»-programlederen og glamormodellen Triania Iglesias (41) har valgt å ha rampenisse i år.

GAMMELDAGS: Triana Iglesias gir en gammeldags julekalender til datteren sin. Foto: Berit Roald

– Vi har en søt liten gammeldags julekalender med glitter og glansbilder. Også har vi rampenisse, forteller hun til God kveld Norge.



Hun har dattera Uma Aliénor (2) sammen med forloveden Mikael Gabriel.

Dropper pakkekalenderen

Influenserparet og firebarnsforeldrene Sebastian Solberg (33) og Nikoline Anundsen (29) forteller at de har valgt å droppe pakkekalender i år.

– Med fire barn blir det nesten 100 gaver og i år droppet vi det, forteller Solberg til God Kveld Norge.

FIREBARNSFORELDRE: I år skal ikke firebarnsforeldrene Sebastian Solberg og Nikoline gi pakkekalender til barna. Foto: Ola Thingstad / God Kveld Norge

Istedenfor har de også valgt å ha rampenissen.

– Som noen ganger kommer til å legge igjen en pakke eller fire, sier han.

Videre forteller han at de har igjen tenkt å prøve seg på Plan sin omvendte julekalender.

En omvendt julekalender handler om at i stedet for å få gaver hver dag, kan du gi gaver til noen som trenger det mer.



Solberg røper også at selv om barna ikke får noen egen kalender, så har han og samboeren gjemt bort noen julekalendere til seg selv på rommet.

– Våre barn er så heldige gjennom året at jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det, forteller Solberg.



– Blir nok gaver

«God morgen Norge»-programleder og tvillingfaren Peter Bubresko (48) dropper også pakkekalender i år.

JULEBURSDAG: Tvillingene til Peter Bubresko har bursdag på lille julaften. Foto: Annika Byrde

– Jeg har 24 adventsposer ganger to, men kun med en liten sjokoladebit inni eller noe småtterier som ikke er godteri. Ingen store ting, forteller han.

– Jeg synes ikke det trenger å være gavebonanza i 24 dager før julekvelden. Dessuten har barna mine bursdag 23. desember så det blir nok gaver.

– Lei av å være Vipps-foreldre



Kathrine Sørland (43) og Andreas Holck (52) har valgt å gjøre det enkelt for sønnen deres Leon (15) i år.

– Vi har en 15-åring i hus og ikke lett å skjønne hva som skjer oppi hodet hans. Men, han er passe kapitalistisk om dagen, så i år ble det Flax-kalender, forteller Sørland til God Kveld Norge.

– Vi er lei av å være Vipps-foreldre så håper den kan gi oss litt hjelp, legger hun til.



«SOFA»: Kathrine Sørland, Andreas Holck og deres sønn Leon har alle deltatt i TV 2-programmet «Sofa». Foto: Espen Solli

Gjøre aktiviteter sammen

Influenser og Kristin Gjelsvik (37) har som flere også valgt å gå for rampenissen i år.

– I år kjører jeg rampenissen, og lar nissen innimellom alle rampestrekene, diske opp med noen hyggelige aktiviteter vi skal gjøre sammen, forteller hun til God Kveld Norge.



Hun har sønnen Falk (4) sammen med ekskjæresten Dennis Poppe Thoresen (32).

AKTIVITETER: Kristin Gjelsvik håper rampenissen kan diske opp noen aktiviteter hun og sønnen kan gjøre sammen. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

Foto: Privat

Hun forteller at aktivitetene vil være alt fra baking og skøyter, til snøballkrig og julemarked.

– Neste år kjører vi omvendt julekalender, hvor Falk hver dag frem til julaften, skal velge en leke han vil gi bort til noen som ikke har så mye. Da skal vi pakke den pent inn sammen, og så skal vi levere alle gavene til et ensomt juletre, forteller hun.

Gjelsvik forteller også at sønnen har fått en Peppa Gris-kalender med fruktgodteri.

– Den satser jeg på blir kjekk å åpne før barnehagen