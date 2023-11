Slik svarer de på Maskorama-ryktene

Maskorama-gjetteleken er for lengst i gang, og detektivene fortsetter å dele «bevis» i sosiale medier for å finne ut hvem som gjemmer seg bak årets kostymer.

Svarer på ryktene

Da God kveld Norge møtte Linnea Myhre og ektemannen Emil Gukild på Discoverys vårlansering, svarer de på Maskorama-ryktene.

– Det er jo noe som skjer når du blir nevnt i panelet. Da henger folk seg veldig opp i det, men det er bare hyggelig det, sier Myhre og understreker at hun ikke er med i årets program.

Influenseren forstår likevel at mange tror at det er hun som gjemmer seg i fuglekostymet.

– Det er jo laget for meg det kostymet der. Jeg har vært irritert for at jeg ikke blir spurt og nå har de en karakter som er myntet på at skal være meg, sier hun.



– Ville ikke vært noe annet



Myhre innrømmer at hun hadde valgt en lignende karakter dersom hun var med selv.

– Nå kan jeg ikke være med, nå er jo den tatt. Jeg ville ikke ha vært noe annet enn den, sier hun.



På spørsmål om hun ville klart å skjule det for Gukild, svarer hun:

– Nei, det tror jeg ikke. Vi liker jo begge å være hjemme på lørdager og se på TV.

– Ja, vi liker å se på Maskorama vi, så det hadde jeg blitt imponert over om hun hadde klart, legger Gukild til.