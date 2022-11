Slik svarer de Maskorama-mistenkte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Spekulasjonene rundt hvem som skjuler seg bak årets Maskorama-kostymer er mange. Men hva sier egentlig de mistenkte kjendisene? Her får du svaret!

Årets store gjettelek er godt i gang, og en rekke kjente profiler ringes nå ned hver lørdagskveld fra folk som tror de skjuler seg bak kostymene i NRKs storsatsing Maskorama.

Med nye hint hver uke, kommer stadig nye navn på blokka. Noen kjente navn har imidlertid gått igjen ved flere anledninger, både hos detektivene og blant publikum.

God kveld Norge har kontaktet flere av kjendisene for å høre hva de selv sier om mistanken.

– Alle maser om at det er meg

MISTENKT: Alexandra Joner er blant navnene som dukker opp i forbindelse med kostymet til Huldra. (Foto: Mona Ranum)

Mange er overbevist om at det er Alexandra Joner (32) som befinner seg bak masken til Huldra. Joner selv synes det er kjempehyggelig at folk gjetter at det er henne.

– Jeg kunne ønske jeg var med på Maskorama. Jeg er veldig keen på å være med, sier hun når God kveld Norge møter henne på hennes årlige Halloween-fest denne uka.

HULDRA: Detektiv Nicolay Ramm gjettet i forrige program at Alexandra Joner gjemmer seg bak den mystiske og forlokkende Huldra. De øvrige detektivene gjettet Märtha Louise, Tomine Harket og Bertine Zetlitz. : Foto: Fredrik Arff

– Alle maser om at det er meg, og jeg bare «I wish», liksom.

Men alibiet til Joner er nok ikke det aller sterkeste.

– Jeg føler jeg gjør det jeg alltid gjør - enten så jobber jeg, er med kjæresten eller med venner. Jeg kunne ønske jeg kunne si at jeg var i Bahamas, men det har jeg ikke vært.

– Jeg aner ikke hvem det kan være. Jeg er dårlig til å gjette, ingen god detektiv. Men vet du hvem jeg faktisk tror det kunne vært? Sophie Stray Spetalen, avslutter 32-åringen.

Flere av gjestene på Joners egen Halloween-fest var dog overbevist om at det er Joner selv som skjuler seg bak kostymet.

– Kan ikke være meg

MISTENKT: Dennis Vareide er blant navnene som er nevnt som mulig ansikt bak masken til Ulven. Foto: Espen Solli

Blant navnene som har dukket opp i gjettingen av hvem Ulven kan være, er youtuber Dennis Vareide (32).

Han synes det er gøy at folk tror han er med i årets sesong.

– Jeg får masse meldinger og telefoner hver lørdagskveld, der folk ringer på FaceTime for å se hvor jeg er. Men det er jo ganske åpenbart, for alle som har hørt meg synge vet at jeg umulig kan være verken Ulven eller Rabagasten, sier han til God kveld Norge.

ULVEN: – Tro meg, jeg er snill som et lam, sa Ulven i program 3. Foto: NRK

Programleder Jon Almaas (55) er også et navn som har dukket opp i forbindelse med gjettingen av hvem Ulven kan være. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Det har foreløpig heller ikke artist Daniel Kvammen (34), som også et et navn som er blitt gjettet på i anledning Ulven.

Fikk sjokk

Mange tror at personen som skjuler seg bak kostymet til Dandy, er Maud Angelica Behn (19). God kveld Norge har kontaktet Behn, men hun har unnlatt å svare på våre henvendelser.

MISTENKT: Mange tror Maud Angelica Behn skjuler seg bak Dandy. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Et annet kjent fjes som er nevnt i anledning Dandy, er den profilerte tvillingen Vita Mashadi (30).

Influenseren sier at hun følger nøye med på årets Maskorama, og synes programmet har forbedret seg siden første gang det ble sendt.

– Det er artige figurer med, og dommerne har blitt bedre på gjetting.

Mashadi synes også det er gøy med gjestedommer hver uke, som er et nytt grep programmet har tatt i den pågående sesongen.

MISTENKT: VIta Mashadi er et av navnene som er nevnt i forbindelse med kostymet til Dandy. Foto: Vidar Ruud

Hun ble derimot sjokkert da hennes eget navn ble nevnt i forbindelse med Dandy-kostymet.

– Jeg måtte se episode en og to på nytt, for å se hva jeg hadde misset på hintene. Det er selvsagt noen ting jeg kan skjønne, som føflekker, skulderputene på Dandy, hint om mote, kart og kompass, hundeinteressen min. Så er det andre ting jeg ikke skjønner i det hele tatt. Det er jo interessant at folk tenker det er meg, da, det skal jo sies.

Mashadi hevder imidlertid at det ikke er henne, og hun mener hun har et sterkt alibi for alle de foregående lørdagskveldene.

DANDY: – Denne Dandyen kom tidlig ut av startblokkene, men denne måten å konkurrere på er jeg ikke vant med, ble det sagt av Dandyen i forrige program. Foto: Fredrik Arff

– Første lørdagen var jeg faktisk bare hjemme med Wanda og min bestevenninne, så den er jo litt tynn. Men andre helgen var jeg på «We love the 2000s», og denne helgen var jeg på VIF-kamp. Samtidig som jeg også oppdaterer både Instagram og Snapchat ganske mye, selv under sending, sier hun.

Youtuber Agnete Husebye (26) er også blant navnene som er gjettet i anledning Dandy-kostymet, men hun avkrefter at det er henne.

MENER HUN HAR ALIBI: Agnete Husebye mener hun har et vitne som kan signere på at hun ikke er Dandy. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg har fått mange spørsmål om det er jeg som er Dandy, men det er det altså ikke. På lørdag skal jeg spise taco og se på Maskorama hos en venninne. Så det er i alle fall én som kan være vitne, sier 26-åringen og legger til at hun elsker programmet og synes det er kjempegøy å gjette på hvem som befinner seg under maskene.

– Er du Zombien?

Blant de mistenkte i anledning Zombien, er sanger og musiker Bilal Saab (23). Han har ikke svart på våre henvendelser.

ZOMBIEN: Zombien har imponert detektivene med sin røst gjennom tre programmer. Hvem er stemmen som skjuler seg bak maska? Foto: NRK

Det har imidlertid en annen mistenkt, nemlig artist og tidligere The Voice-vinner Jørgen Dahl Moe (26).

Detektiv Marion Ravn gjettet i forrige program at han er stemmen bak Zombien.

Da Dahl Moe gjestet God kveld Norge-studio denne uka i forbindelse med at han er aktuell med nye singel, fikk han spørsmål fra Marte Bratberg om hva han gjorde forrige helg.

MISTENKT: Bilal Saab er blant navnene som er nevnt i forbindelse med Zombien. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Da var jeg med noen venner, faktisk. Lørdag kveld var jeg hos ei venninne med noen venner, rett og slett, sier han.

Se hva han sier videre om mistanken i videovinduet øverst i saken.

God kveld Norge-programleder Dennis Siva er også blant navnene som er gjettet under masken til Zombien.

– Jeg har også blitt tipset om som Zombien, men det er bare fjas, sier han.

ER HAN ZOMBIEN? Vi har tatt en prat med artist Jørgen Dahl Moe om mistanken om at han skjuler seg bak Zombien-kostymet. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Hvem skjuler seg bak Rabagasten?

Spekulasjonene rundt hvem som skjuler seg bak maska til Rabagasten vil ingen ende ta. Blant de mange som er nevnt her, er komiker Henrik Thodesen (41) og tidligere snowboardstjerne Daniel Franck (47). Thodesen har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Franck sier følgende om mistanken:

RABAGASTEN: Ubekymret og freidig med frekkhetens nådegave, er et av hintene som er kommet fram om Rabagasten. Foto: Fredrik Arff

– Maskorama sørger tydeligvis for at folk kverner knotten til bristepunktet gjennom research, diskusjon og trangen til å vite hvem som skjuler seg bak abstraksjonene av kostymer. Det er bra med begeistring og engasjement, sier han.

– Er det du som skjuler deg bak Rabagasten?

HAR ALLTID ET ALIBI: Daniel Franck svarer noe diffust på spørsmål om hvorvidt han skjuler seg bak Rabagasten, men sier han alltid har et alibi. Foto: TV 2

– Rabagasten deler en del av mine egne interesser og væremåter, så vil tiden vise hvem som kjenner meg best, sier han.

Og på spørsmål om hvor Franck befant seg forrige lørdag, svarer han som følger:

– Jeg har alltid et alibi. Da kommer man seg unna det meste. Jeg står som oftest i atelieret, med noen pauser her og der. Der danses og grises det ned til gull i muntlig og i praksis, sier han.