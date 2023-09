Slik reagerer Märtha og Dureks venner på bryllupsplanene

Onsdag kom nyheten om at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg i Geiranger 31. august 2024.

Paret har selv delt den gledelige nyheten på sine Instagram-kontoer.

– Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og intense naturopplevelser, skriver prinsessen under bildet av seg og sin fremtidige ektemann.



STORSLÅTT: Her på Hotel Union i Geiranger skal feiringen skje. Foto: Camilla Island/TV 2

– Vakkert på alle måter



Instagram-innleggene har fått massiv respons fra venner og bekjente.

– Elsker dere så mye. Dere er begge et fyrtårn av kjærlighet, lys og kjærlighet. Gratulerer. Dette er historisk og vakkert på alle måter, skriver kjendisstylist Jan Thomas.



Klarsynt og TV-profil Lilli Bendriss er henrykt over at paret har valgt å gifte seg på Vestlandet.

– Gratulerer! Geiranger er perfekt, skriver hun.



Sandra Lyng, Halvor Bakke, Adrian Sellevoll og Alexander Joner har også kommentert innleggene til det kommende ekteparet.



Blir en del av kongefamilien

Forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble først kjent i 2019, og i juni i fjor forlovet de seg. Datoen for bryllupet har ikke vært kjent før nå.

Etter bryllupet vil Verrett bli en del av kongefamilien.



Også de to har kommentert hverandres bilder på Instagram.

– Jeg elsker deg kjære. Så glad for å gå livets vei med deg, skriver Märtha.



– Elsker deg kjære. Du er mitt alt, skriver Verrett under prinsessens innlegg.