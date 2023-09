Slik reagerer Elisabeth og Jakobs venner på de nygifte

Etter at stjerneparet Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson ga hverandre sitt «ja» har kommentarene strømmet inn fra kjente venner og bekjente.

Lørdag ettermiddag ga Jakob Ingebrigtsen (23) og Elisabeth Asserson (23) hverandre sitt ja i Bragernes kirke i Drammen.



Friidrettsstjernen og hans utkårede er ikke de eneste som markerer kjærligheten. Etter at det nygifte paret selv delte den gledelige nyheten på sine Instagram-kontoer, har gratulasjonene skutt i været.

– Gratulerer, Jakob! Dere er begge vakre, skriver treningsinfluenser Lisa Migliorini, med sine over 1,7 millioner følgere på Instagram.

Instagram-innlegget har nå over 150.000 likes og nærmere 1300 kommentarer.

«Mr. & Mrs. Asserson Ingebrigtsen 🤍», skriver ekteparet under bildet.



Gratulasjonene hagler

Instagram-innleggene har fått massiv respons fra både nasjonale, og internasjonale venner og bekjente.

Flere kjente løpere dukker blant annet opp i kommentarene:

– Vårt kongelige bryllup! Gratulerer til dere begge, skriver friidrettsløper Gabriela DeBues-Stafford.

Gabriela Debues-Stafford og Jessica Hull. Foto: Petr David Josek

Også den australske mellomdistanseløperen Stewart McSweyn og den tidligere friidrettsutøveren Marcin Przemysław Lewandowski deler sin hyllest overfor idrettskollegaen.

Nike Running, med sine fem millioner følgere har kommentert tre hjerter under bildet. Nike er en av Ingebrigtsens sponsorer.



SIDE OM SIDE: Stewart McSweyn og Jakob Ingebrigtsen i Tokyo 2020. Foto: Javier Soriano

Blant de norske kommentarene dukker blant annet influenserne Amalie Olsen, Helene Heméra, Dajana Tomanovic, Sofie Caroline Nilsen, Helle Nordby, Martine Lunde Aarsrud, Andrea Sveinsdottir, Tonje Frigstad og Sofie Karlstad.

De viser sin glede ved å dele hjerter og gratulasjoner.

RENNER INN: Gratulasjonene renner inn på ekteparet Asserson Ingebrigtsen sin Instagram. Foto: Skjermdump

I et intervju med God morgen Norge for to år siden, åpnet Ingebrigtsen opp om hvordan han møtte sin nåværende kone.

– Jeg har levd et veldig spesielt liv. Da jeg var rundt 14 eller 15 år, så manglet det noe i livet mitt. Spesielt sosialt sett, da jeg valgte vekk en del ting for å bli så god som jeg ville, fortalte han den gang.

Jakob Ingebrigtsen (23) og Elisabeth Asserson (23) har vært kjærester siden de var 16 år gamle. Nå er er de herved gift.



Bryllupsreisen er i gang

Noen dager før bryllupet, avslørte Jakob at han selv «valgte bort» bryllupsreisen til fordel for mer mengdetrening. Lørdag kunne eldstebror Henrik Ingebrigtsen røpe at selve bryllupsturen går til Maldivene:



– Jakob og Elisabeth skal på treningsleir til Maldivene, har jeg hørt.



Ekteparet Asserson Ingebrigtsen er i skrivende stund om bord på flyet og på vei til bryllupsreisen sin.