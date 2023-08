Slik opplever de «Hurricane Hilary»: – Fortsatt redd

Etter at orkanen Hilary traff California, ble Johanna Grønneberg Mesa og familien bedt om å holde seg inne.

Én orkan på styrke fire, som er det nest høyeste på orkanskalaen Saffir-Simpson, traff USAs vestkyst lørdag.

Orkanen har fått navnet «Hilary».

Selv om orkanens styrke senere har blitt nedjustert til styrke to, er det likevel sannsynlig at den blir historisk som den første tropiske stormen som treffer Sør-California på 84 år.



FLOM: Slik så det ut ved hovedveien i Palm Desert i California den 20. august. Foto: Mark J. Terrill

Den norske TV-profilen Johanna Grønneberg Mesa (43) befinner seg i California med familien.

Hun forteller at hun og familien var ute og plasket i vanndammene som hadde begynt å dukke opp før «Hilary» slo til for fullt, men at det raskt ble mye verre.

Videre kan hun fortelle at oppladningen til stormen har vært spent.

– «Hilary» ble jo først ventet å være enda større, men California er jo aldri noe særlig rustet for så mye regn, så det blir kaotisk uansett, sier Mesa til God kveld Norge.

Erklærte unntakstilstand

De fleste butikker som ikke ble regnet som nødvendige ble stengt før orkanen inntraff. Innbyggerne i California skal også ha blitt bedt om å lade opp telefoner og gjøre det de kunne før strømbruddet.

– Vi ble bedt om å kjøpe sandsekker for å dekke i hagen så ikke vannet skulle komme inn. Det er litt ekstra risiko, fordi vi har svømmebasseng i hagen og det fylte seg over ganske raskt, og da blir det kort vei inn til huset.

Videre forteller den tidligere programlederen at guvernøren i California, Gavin Newsom, erklærte unntakstilstand søndag kveld, noe som resulterte i at mye i samfunnet stopper opp. Familien ble også bedt om å holde seg innendørs.

– I går tidlig fikk vi beskjed om at vi var på «evacuation stand by», mens området ved siden av oss her ble evakuert. Vi satt hjemme og fulgte nyhetssendingen direkte mens stormen kom nærmere og nærmere, det ble veldig dramatisk.

NØDVENDIGHETER: Grønneberg Mesa viser til følgerne på Instagram hvilke nødvendigheter de handlet inn før orkanen inntraff. Foto: Skjermbilde / @johannagronneberg

Fortsatt redd

Til tross for at Grønneberg Mesa er vant til mye regn som nordmann, synes hun stormen var ekkel da den dro til.



Ikke nok med at orkanen «Hilary» skulle treffe California, men Grønneberg Mesa og familien opplevde også et jordskjelv under orkanen.

– Da vi da fikk et jordskjelv på toppen, så føler man seg veldig liten.

JORDSKJELV: På toppen av orkanen «Hilary», ble familien også rammet av et jordskjelv. Foto: Skjermbilde / @johannagronneberg

– Jeg har opplevd to større jordskjelv tidligere og det er det verste jeg vet. Det er som hele livet ditt ristes i og man føler seg utrolig uten kontroll.

Videre forteller hun at hun fortsatt er redd, ettersom et jordskjelv sjelden kommer alene, og det som oftest kommer et etterskjelv.

– Været er det beste og det verste med å bo i California, forteller hun.

– Utrolig ekkelt for barna

Når God kveld Norge kontakter Grønneberg Mesa forteller hun mandag morgen at været har roet seg veldig, og det nesten er tilbake til normalen.

– Jeg hører derimot at det er mye ødeleggelser rundt oss.

Til tross for at Grønneberg Mesa-familien kom seg uskadd gjennom uværet, forteller hun at slike situasjoner er omfattende med barn.

– Savannah syntes det var ekkelt, August er heldigvis for liten til å forstå. Det verste med dette er at man har barn som man selvfølgelig ønsker å beskytte. Da blir evakuering, storm og jordskjelv utrolig stressende, forteller hun før hun fortsetter:

– Vi har mye vær i Norge også, men jordskjelv er veldig omfattende og skremmende, spesielt med barn. Det er så utrolig ekkelt for dem. Det er de gangene jeg savner Norge mest, avslutter hun.