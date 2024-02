Slik hyller han barnebarnet før MGP-finalen

Bestefaren til Erika Norwich tok det til et nytt nivå for å vise sin støtte i MGP-finalen.

Da Erika Norwich deltok i delfinalen til Melodi Grand Prix ble bestefar Anders Lund nokså engasjert – som bare en bestefar kan bli.

Mens han fulgte sendingen sammen med noen venner ble han litt ekstra revet med:

– Da glapp det ut at hvis Erika kom til finalen skulle bart og hår matche Erika.

Påstanden la han også ut i et Facebook-innlegg.

Lite visste han at han kom til å måtte ta seg selv på ordet da barnebarnet gikk videre fra delfinalen, og snart skal synge på den store MGP-scenen som finalist i årets sangkonkurranse.

FINALEPLASS: Super Rob og Erika Norwich gikk videre til finalen i «Melodi Grand Prix». Foto: Espen Solli

Har troen på seier

Fredag kunne Lund stolt vise frem sin nye frisyre og bart, klar til å heie på Norwich i finalen i Trondheim Spektrum.

Når God kveld Norge tar kontakt beroliger han oss med at fargen bare er midlertidig.

– Fargen er ikke permanent, men vinner Erika vurderer jeg permanent farge, forteller han.



Bestefar skal «selvsagt» overvære finalen direkte i spektrum

– Det betyr mye at Erika kom til finalen både for meg og Erikas karriere, sier han.

Han har virkelig tro på seier.

– Jeg rangerer Erika blant to til tre som kan vinne, forteller han.

God magefølelse

Norwich trodde aldri at bestefaren faktisk skulle gjennomføre fargingen.

– Jeg synes det var VELDIG morsomt så jeg tok skjermbilde og sendte til alle vennene mine og la ut på mystory, forteller hun til God kveld Norge.

SJOKKERT: Erika Norwich i sjokk etter at bestefaren farget håret og barten rosa. Foto: Skjermdump Snapchat / Erika Norwich

– Det viser at han er veldig stolt av meg, så det betyr jo veldig mye, legger hun til.

Og med god støtte fra bestefar har hun en god magefølelse dagen før alvoret begynner.

– Magefølelsen sier at det her kommer til å gå bra. Jeg er ikke så nervøs, jeg gleder meg bare egentlig, sier hun.

Norwich er nemlig på hjemmebane i Trondheim, og forteller at hun føler seg hjemme og trygg.

– Pluss at jeg sov i min egen seng i natt.

– Jeg er kjempefornøyd

I skrivende stund ligger Super Rob og Erika Norwich på tredjeplass på den norske bettinglista.

– Ja, stoler ikke helt på det folk sier. Jeg liker å ta ting som det kommer og se. Plutselig blir man overrasket.

– Hva gjør du for å være best mulig rustet for i finalen?

– Jeg prøver å bare fokusere på meg selv, og ikke fokusere så mye som alt som skjer rundt – for å holde meg i sjakk.

Avslutningsvis forteller hun at hun ikke blir «kjempeskuffet» om hun ikke går videre, men hun vil heller ikke havne sist.

– Men jeg syns at jeg allerede har vunnet. Jeg har den mest streamede låten på Spotify, og jeg ser at det sprer glede, og det var hele budskapet mitt. Så jeg er kjempefornøyd, sier hun med et smil.

Sangen «My AI» har i skrivende stund over 700.000 streams på Spotify.