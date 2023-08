Slik gikk det for «Dawson's Creek»-stjernene

Dramaserien «Dawson's Creek» hadde premiere i 1998 og har etter det blitt en av de mest populære tenåringsseriene fra den tiden.

I løpet av de seks sesongene av serien, var det mange karakterer som kom og gikk.

Men hva gjør egentlig «Dawson's Creek»-stjernene i dag, 25 år etter seriens siste episode?

Katie Holmes i rollen som Rachel Dawes

FLERE HOVEDROLLER: Katie Holmes har hatt stor suksess etter serien og har kapret flere hovedroller i etterkant. Foto: Scott Garfitt

Etter at serien tok slutt i 2003, har Katie Holmes (44) kapret hovedrollene i flere filmer, inkludert «Batman Begins», «Mad Money», «Pieces of April» og «Alone Together», som kom ut i 2022.

I 2011 ledet hun miniserien «The Kennedys», hvor hun portretterte Jackie Kennedy. I tillegg til det hadde hun en tilbakevendende rolle i dramaserien «Ray Donovan».

Skuespillerinnen var i en kort periode forlovet med Chris Klein, før hun møtte Tom Cruise i 2005. Paret giftet seg i 2006, og var gift frem til 2012. Sammen deler Cruise og Holmes datteren Suri (17).

Etter bruddet med Cruise, hadde 44-åringen et av og på-forhold med Jamie Foxx fra 2013–2019. Etter at Holmes og Foxx gikk hver til sitt, har hun vært romantisk involvert med kokken Emilio Vitolo Jr. og sist Bobby Wooten III.

James Van Der Beek i rollen som Dawson Leery



FEMTEPLASS: James Van Der Beek fikk femteplass i «Dancing with the stars». Foto: Richard Shotwell

James Van Der Beek (46) har spilt i mange TV-serier etter rollen i «Dawson's Creek». Han hadde blant annet hovedrollene i «Mercy», «CSI: Cyber», «Don't trust the B---- in Apartment 23», «Pose» og «What Would Diplo Do?».

Van Der Beek kjempet seg senere til en femteplass i det amerikanske TV-programmet, «Dancing With The Stars».

Fra 2017 til 2021 har skuespilleren hatt stemmen til Boris i serien «Vampirina».

I 2003 giftet 46-åringen seg med Heather McComb, men de to skilte lag i 2009. Ett år senere giftet han seg på nytt med Kimberly Van Der Beek, som han har seks barn sammen med.

Michelle Williams i rollen som Jen Lindley

PRISVINNER: Michelle Williams har vunnet flere priser for sitt skuespillertalent. Foto: Angela Weiss

Etter å ha spilt rollen som Jen Lindley i tenåringsdramaet, har Michelle Williams blitt et kjent ansikt i flere storfilmer.

I 2010 og 2011 spilte hun i filmer som «Blue Valentine», «My Week with Marilyn» og «Shutter Island». Fra 2018 til i dag har Williams spilt i filmer som «The Greatest Showman» og i «Venom»-filmene.

Hun har vunnet priser under Golden Globe og Emmy-utdelingen. I tillegg til det har hun vært nominert til en Tony-pris og fire Oscar-priser.

KJÆRESTER: Michelle Williams var sammen med Heath Ledger i tre år. Foto: Evan Agostini

I 2004 ble Williams sammen med den avdøde skuespillerlegenden Heath Ledger. De to fikk datteren Matilda (17) sammen, før de gikk fra hverandre i 2007. Fem måneder senere døde Ledger.

Fra 2018 til 2019 var hun gift med Phil Elverum, men i 2020 giftet hun seg på nytt med «Fosse/Vernon»-regissør Thomas Kail, som hun har to barn sammen med.

Joshua Jackson i rollen som Pacey Witter



TO EKTESKAP: Joshua Jackson har giftet seg to ganger etter seriens slutt. Foto: Danny Moloshok

Etter rollen i «Dawnson's Creek», kapret Joshua Jackson (45) roller i serier som «The Affair», «Fringe» og «When They See Us».

Jackson har også hatt flere filmroller, blant disse i «Shutter», «One Week» og «Americano». I tillegg til det har han hatt flere hovedroller i teateroppsetninger.

I 2006 ble skuespilleren sammen med «Mighty Ducks»-stjernen Diane Kruger. De to gikk fra hverandre etter ti år. To år senere ble han sammen med Jodie Turner-Smith. De to giftet seg i 2019 og fikk sitt første barn sammen i 2020.

Kerr Smith i rollen som Jack McPhee

KJENTE SERIER: Kerr Smith har kapret roller i flere store serier, blant annet «Riverdale». Foto: Dan Steinberg

Kerr Smith (51) fikk flere roller etter serien. Han har blant annet hovedrollene i «My Bloody Valentine 3D» og «Final Destination 5».

Smith har i tillegg til det spilt i flere serier som «Justice», «CSI: New York», «Charmed», «The Fosters», «Life Unexpected» og «Riverdale».

I 2003 giftet han seg med Harmoni Everett, men de to ble skilt i 2009. Senere giftet han seg på nytt med Lisa Smith.

Busy Phillips i rollen som Audrey Liddell



EGET TALKSHOW: Busy Phillips var vert for sitt eget talkshow etter serien. Foto: Jordan Strauss

Etter seriens slutt fikk Busy Phillips (44) en hovedrolle i komiserien «Cougar Town» med Courteney Cox. Suksessen fortsatte deretter, og Phillips kapret roller i filmer som «White Chicks» og «He's Just Not That Into You».

I 2019 startet hun opp sitt eget talkshow kalt «Busy Tonight», men etter én sesong var det slutt for programmet. For tiden er hun vert for sin egen podkast «Busy Philipps Is Doing Her Best».

I 2007 giftet skuespillerinnen seg med Marc Silverstein, og paret har to barn sammen. I mai 2022 avslørte Phillips at hun og Silverstein ble separert i 2021.