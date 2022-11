Slik gikk Annika Momrak sin date til 38.500 kroner

Lørdag leder Annika Momrak (23) «P3 Gull» sammen med komiker Lars Berrum, men i forkant har hun vært på daten som ble auksjonert bort under «P3 Aksjonen».

For å samle inn penger til et godt formål auksjonerte de bort en date med NRK-profilen, og den gikk for svimlende 38.500 kroner.

– Daten gikk veldig bra, smiler Momrak når hun gjester God kveld Norge sammen med Berrum.

Dro på museum

Prislappen gjorde henne noe stressa i forkant.

– Jeg var litt nervøs for å arrangere en date som ikke skulle leve opp til hans forventninger, men vi hadde det veldig, veldig gøy. Den situasjonen kunne ikke ha endt bedre enn den gjorde, forteller 23-åringen.

– Jeg har fått meg en ny venn som jeg kommer til å ta med meg videre i livet, sier Momrak fornøyd.

MGP: Annika har ledet store programmer på NRK tidligere, her under MGP. Foto: Terje Pedersen

Momrak tok daten sin med på Naturhistorisk museum.

– Vi kikket litt på den nye utstillingen der. Vi diskuterte litt, jeg lærte ham litt ting. Bare for å bli kjent. Så spiste vi et finere måltid sammen, og satt og snakket.

Mye til felles

Hun forteller at de ble enige i forkant om å ha en date med fokus på den gode samtalen.

– Vi hadde funnet ut i forkant at vi hadde mange ting til felles, så det var skikkelig gøy. Jeg koste meg masse, sier NRK-profilen.

Momrak forteller at flere rundt henne var litt bekymret for hvem denne personen var, og meldte seg for å passe på fra avstand.

– Men jeg hadde ikke med noen. Jeg hadde snakket med fyren i forkant, og jeg merket at det var en fet fyr og at det kom til å bli skikkelig hyggelig, forklarer hun.

Rå produksjon

Når det kommer til helgens P3 Gull så kan Momrak og Berrum love et heidundrende show, og de har kontroll på nervene.

– Vi er i rute og ting føles bra. Jeg er veldig trygg på at vi skal ha det gøy og at det blir fett, sier Momrak som tror hun vil bli nervøs rett før.

DUO: Lars og Annika lover bra show på lørdag Foto: NRK

Lars Berrum er enig.

– Det er en så rå produksjon. Vi har sett noe av det som er laget på forhånd, og det er dritbra som det alltid er på P3 Gull-sendingene. Vår jobb er egentlig bare å lose seerne gjennom, forklarer komikeren.