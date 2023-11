Slik går det med «Ungkaren»-parene i dag

I høst har vi fått følge pilot Alexander Lund (30) og yogainstruktør Amadou Secka (28) på deres reise til å finne kjærligheten.

Onsdag ble det avgjort hvilke jenter som fikk ungkarenes siste rose.

Lund måtte velge mellom Eileen Eriksen og Maiken Tønsberg. For Secka sto valget mellom Sara Holmberg og Thea Storhaug.

Etter at de fikk en siste date med sine to siste jenter, ble det klart at Lund valgte Tønsberg, og Amadou gikk for Storhaug.

God kveld Norge har tatt en prat med Ungkarene og deres utkårede, for å finne ut av hvordan det går med dem i dag.

Stor overgang

Lund forteller at valget falt på Tønsberg fordi hun vekket de romantiske følelsene hos ham.

– Jeg er veldig trygg i det valget jeg tok og angrer ikke på det, men det var veldig vanskelig. Selvfølgelig har man tenkt hvordan ville det sett ut med Eileen.

UNGKAR: Alexander Lund valgte til slutt Maiken Tønsberg. Foto: Elisabeth Andersen / God kveld Norge

Overgangen fra å date i Hellas til hjemme i Norge, ble en utfordring for Lund og Tønsberg.

– Status i dag er dessverre at Maiken og jeg ikke er sammen lenger. Vi var sammen en stund gjennom sommeren, hvor vi fant ut at det var bedre å gå til hvert vårt, forteller piloten.



Videre understreker Lund at det er «ingen sure miner».

Ulike forventninger

Tønsberg forteller at hun ikke ville vært foruten Ungkaren-deltakelsen, men legger ikke skjul på at det har vært en emosjonell berg-og-dal-bane.

Hun forteller i likhet med Lund at de avsluttet forholdet etter en stund hjemme i Norge.

– Vi kom hjem og prøvde å finne ut av ting. Hjemme fant jeg ganske fort ut av at vi ikke passet så godt sammen. Vi hadde nok ikke samme forventninger til hverandre og vår relasjon, sier hun og fortsetter:

– Inne på Ungkaren så hadde vi nok samme ønsker for forholdet, men det forandret seg da vi kom ut.

SISTE ROSE: Maiken Tønsberg fikk Alexander Lund sin siste rose. Foto: Discovery

Til tross for at det ikke ble dem til slutt, er hun fortsatt glad for å ha vært med, og ønsker Lund alt godt videre.

– Hvordan føltes det å bli valgt som den siste?

– Jeg var veldig trygg i relasjonen mellom meg og Alex der inne. Jeg hadde en god magefølelse på valget hans, men samtidig kunne jeg jo ikke være for sikker heller.

– Jeg husker at jeg bare ble så sinnssykt lettet når han spurte om jeg ville ta imot den siste rosen, og det var veldig godt at han endelig kunne gi meg den bekreftelsen som jeg ville ha så lenge.

– Ønsker å ha henne i livet

Secka forteller til God kveld Norge at han valgte Storhaug først og fremst på grunn av intuisjonen.

– Det føltes mest riktig. Jeg føler jeg kan være meg selv uten å tilpasse eller endre meg rundt Thea. Jeg følte meg også hjemme i den rolige energien og åpenheten hennes.

Selv om det ble dem på TV-skjermen, kan Secka avsløre at han og Storhaug bare er venner i dag.

– Etter vi kom hjem ble det vanskelig å pleie forholdet på grunn av omstendighetene med tanke hemmelighold. Også selvfølgelig det å møte hverdagen igjen etter å ha vært inne i en såpass intens og avlukket situasjon i Hellas.

– Jeg er fortsatt glad i Thea, og ønsker å ha henne i livet mitt uavhengig av hvilken relasjon det er oss imellom.

«Ungkaren»-reisen beskriver Secka som «et eventyr og en berg-og-dal-bane».

– Det var morsomt, spennende, trist og mye mer. Jeg fikk oppleve ting jeg aldri hadde sett for meg, og ble utfordret langt forbi komfortsonen min ukentlig, forteller han til God kveld Norge.

Hadde gjort «Ungkaren» igjen

I likhet med Secka, forteller Storhaug at hun har fått utfordret seg selv på mange måter.



– Jeg har aldri vært særlig komfortabel i romantiske settinger, men tenkte det var en fin mulighet å få utfordret meg selv. I tillegg til å prøve å finne kjærligheten.

Og kjærligheten fant hun, til tross for at den ikke varte etter «Ungkaren»-oppholdet.

SISTE ROSEN: Thea Storhaug fikk den siste rosen av ungkar Amadou Secka. Foto: Discovery

– Jeg og Amadou er ikke sammen i dag, og vi ble enige om at man ble litt i en boble der inne. Så når vi møttes igjen hjemme, så var vi begge litt usikre, og ble enige om å ta ting som de kommer og være venner. Så vi har litt kontakt nå og da, og jeg syns det er fint at vi har en så vennskapelig tone.

Storhaug innrømmer at det var hyggelig at hun var den av jentene, Secka endte opp med å velge.

– Det var jo veldig fint og godt å få den aller siste rosen, å stå igjen til slutt. Jeg ble veldig glad og tenkte vi kunne være en god match hjemme også, men sånn ble det dessverre ikke.

– Så jeg syns det er litt kjipt å skuffe seerne med at vi ikke er sammen i dag, forteller hun til God kveld Norge.

Storhaug forteller også at «Ungkaren» har vært et eventyr, og at hun sitter igjen med gode minner.

– Jeg har fått så utrolig mange fine venner i løpet av oppholdet, og angrer ikke på å ha blitt med å hadde hundre prosent vært med igjen.