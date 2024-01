Slik går det med parene: – Vi skal ha barn

«Love Is Blind» har vært et populært program i flere land, spesielt i USA. I januar hadde den svenske versjonen av datingprogrammet premiere på Netflix.

En hel verden har latt seg rive med i de svenske deltakernes vei mot å finne kjærligheten.

PR spesialist i Netflix Nordics, Emma Strøbæk, forteller at serien ligger som topp ti i hele 18 land for øyeblikket.



I Norge har programmet ligget på en solid tredjeplass på topp ti listen over mest sette Netflix-program i landet.

Om programmet I «Love is Blind» vil single som ønsker å bli elsket for den de er på innsiden, velge noen å gifte seg med uten å se dem. I løpet av de neste fire ukene vil de flytte sammen, planlegge bryllup og forsøke å legge til en fysisk forbindelse til deres følelsesmessige bånd. Til slutt, når bryllupsdagen deres kommer, må parene finne ut om de vil gifte seg med personen de ble blindt forelsket i, eller om den fysiske realiteten og ytre fakorer har sabotert forholdet deres. Når bryllupsdagen deres kommer, er spørsmålet om de vil gifte seg med personen de ble blindt forelsket i? Eller har de fysiske realiteter og ytre faktorer sabotert forholdet deres? Denne 10-episoders serien vil avdekke om kjærlighet virkelig er blind.

Kilde: Netflix

Noen av parene har klart å holde sammen, ett av parene venter barn og andre har funnet tonen etter innspillingen.

God kveld Norge har tatt en nærmere titt på hvordan det går med parene i dag.

OBS! Saken inneholder avsløringer fra programmet.

Tok en pause

Krissy-Ly Kuldkepp (30) og Rasmus Hedenstedt (32) fant hverandre kjapt inne i kapslene og knyttet sterke bånd.

Dette båndet skulle vise seg å bare bli sterkere da de to fikk møte hverandre for første gang.

LYKKELIG GIFT: Krisse-Ly Kuldkepp og Rasmus Hedenstedt er lykkelig gift. Foto: Johan Paulin/Netflix

I bryllupsepisoden gir de begge hverandres «ja», og i gjenforeningsepisoden deler de at de fortsatt er gift. Likevel har det ikke vært en dans på roser.

De kan nemlig avsløre at de tok en pause etter innspillingen, men at de raskt fant tilbake til hverandre. De er nå lykkelig gift.

– Jeg ser frem til et begivenhetsrikt liv. At vi nå sammen kan begynne den kanskje viktigste reisen i livet vårt. Dette kan inkludere alt fra å anskaffe drømmehjemmet og designe det med Krissys utrolige interiørdesignferdigheter, starte familie og kanskje øke antallet fra fire til fem, sier Hedenstedt til Netflix.



Kjærligheten blomstrer

Til tross for en del ulikheter, har Meira Omar (30) og Oskar Nordstrand (32), holdt sammen etter bryllupet, hvor de begge sa «ja».

– Dessverre får du ikke se mye av hvordan forholdet vårt utviklet seg i kapslene. Vi hadde utrolig mange fine og dype samtaler som varte i flere timer, sier Omar til Netflix etter gjenforeningen.

SOLID: Deltakelsen endte i et solid ekteskap for Meira Omar og Oskar Nordstrand. Foto: Johan Paulin/Netflix

Videre minner hun seerne på at ikke alt kommer med på TV.

– Jeg skulle selvfølgelig også ønske at du kunne ha sett litt mer av våre, hyggelige og håpefulle dater som vi hadde da vi var tilbake i Stockholm.

– Vi forstår at ikke alle dater vises, men jeg vil likevel understreke at det faktisk var mange av dem også. Ikke bare var det usikkert mellom oss hele tiden, da hadde vi ikke sagt ja til hverandre.

Til God kveld Norge sier Nordstrand at de to lever et lykkelig liv som gift og at Omar flyttet inn hos ham, kort tid etter innspillingen.

Han forteller også at paret allerede har vært på flere ferieturer sammen.



– Vi har vært utenlands på tre turer siden vi giftet oss (fire hvis du regner med Danmark) og skal reise igjen i mars. Da skal vi til Thailand og Filippinene i tre uker, noe som blir utrolig herlig.



Han legger ikke skjul på at det har vært overveldende å dele kjærlighetshistorien for verden, men har tro på at det snart vil roe seg.

– Ellers har vi brukt mye tid på å styrke forholdet og ekteskapet ved å ta igjen mye som man vanligvis gjør som par når man dater. Vi følte det var nødvendig fordi vi bare datet i seks uker før vi giftet oss, sier Nordstrand.



Mottok sjokknyhet

Reisen til Sergio Rincòn (38) og Amanda Jonedal (34) har vært turbulent under tiden på «Love Is Blind».



Under innspillingen gikk det blant annet rykter om at Rincòn ventet barn med en kvinne i Barcelona.

FORELDRE: Sergio Rincòn og Amanda Jonedal venter barn sammen. Foto: Johan Paulin/Netflix

Under gjenforeningen bekrefter ekteparet at det var sannhet i ryktet. Kort tid før bryllupet, fikk paret nemlig beskjed om at det var født et barn i Sverige, som tilhører Rincòn.

Selv om nyheten kom som et sjokk for paret, har de holdt sammen. Det virker heller ikke som det har satt kjepper i hjulet for forholdet, for i gjenforeningen kunne de avsløre at de venter barn sammen.

– Vi gleder oss til å dele en hverdag sammen og ha hverandre som støtte i alle oppturer og nedturer i livet, sier paret til Netflix og fortsetter:

– Akkurat nå er det ekstra spennende da vi skal ha barn sammen – dette kort tid etter bryllupet. Det er virkelig et nytt kapittel. Det skal bli fantastisk å gå gjennom denne reisen – fra graviditet, til fødsel, og så bære hjem en liten en som vi skal oppdra.



– Alt skjer av en grunn



Til tross for at Christofer Pocock (34) og Catja Lövstrand (32) fikk god kjemi i kapslene, brøt de forlovelsen før de kom seg til alteret.

I serien kan man se at det er flere ting som ikke fungerer mellom dem, i tillegg til at de romantiske følelsene mangler hos Lövstrand.

I etterkant av serien har hun likevel klart å finne kjærligheten. Lövstrand har nemlig blitt samboer med Andreas «Adde» Tzelidis, en annen «Love Is Blind»-deltaker.

– Takket være eksperimentet møtte jeg faktisk Adde og det føles fantastisk! Jeg tror at alt skjer av en grunn, og kanskje var det meningen at våre veier skulle krysses etter eksperimentet, og ikke underveis, sier hun.



NY FLAMME: Catja har funnet kjærligheten etter serien. Foto: Johan Paulin/Netflix

I en melding til God kveld Norge, skriver Lövstrand at Tzelidis er «akkurat det hun trenger i en mann».

– En herre som tar initiativ, lytter og tør å utfordre min måte å tenke på fra tid til annen. Han er utrolig omsorgsfull, kjærlig og setter meg alltid først. Han har livet sitt på plass, er trygg på seg selv som person, dreven og gir meg den største tryggheten jeg noen gang har følt.



– Hvorfor falt valget på Christofer og ikke Adde i programmet?



– Adde og jeg datet så vidt i kapslene, så jeg hadde ikke gjort meg noe større oppfatning annet enn at jeg opplevde han som hyggelig. Christofer og jeg hadde der og da, kommet mye lenger i det forholdet, og jeg ønsket å fortsette å utforske hva det kunne føre til.



Pocock på sin side, er fortsatt på jakt etter den store kjærligheten.

– Jeg ønsker virkelig å finne min sjelevenn, men det tar tid og jeg vil gi det den tiden. Skynd deg sakte. I et fremtidig forhold er det viktigst for meg at det er bygget på gjensidig respekt, ydmykhet og humor.



SJELEVENN: Christofer Pocock leter fortsatt etter sin sjelevenn. Foto: Johan Paulin/Netflix

Har funnet kjærligheten

Lucas Gustavsson (30) og Emilia Holmqvist (34) fikk god kjemi i kapslene og hadde mye til felles. Det varte dessverre ikke på utsiden.

Holmqvist sa «ja» til å gifte seg med Gustavsson ved alteret, men fikk dessverre ikke det samme tilbake. Gustavsson sier i serien at han ikke følte seg klar for ekteskap der og da.



FÅTT KJÆRESTE: Lucas Gustavsson har fått seg kjæreste på utsiden. Foto: Johan Paulin/Netflix

Etter den dramatiske seremonien, forsøkte de to likevel å få forholdet til å fungere. Etter to uker gikk de hver til sitt.

Under gjenforeningen kunne Gustavsson avsløre at han har funnet kjærligheten.

Flørt på utsiden

Holmqvist er fortsatt singel og leter fortsatt etter sin utkårede. Likevel kan det tyde på at hun har funnet tonen med en annen «Love Is Blind»-deltaker.

Nylig gjestet hun radiosendingen «Morgonpasset i P3», med Christofer Pocock. Her deler han at Holmqvist var en av deltakerne han hadde ekstra god kjemi med under innspillingen.

GODT ØYE: Emilia Holmqvist er singel etter serien, men legger ikke skjul på at hun har et ekstra godt øye for noen. Foto: Johan Paulin/Netflix

– Jeg datet Emilia, hun er flink til å date, helt magisk. Vi hadde noen flotte dater, sier han.

Holmqvist legger til at det bare ble bedre etter at de møttes i virkeligheten.

– Da jeg fikk møte Christofer følte jeg at «denne personen er så hyggelig». Jeg ble helt imponert over hvor hyggelig Christofer er.



I gjenforeningsepisoden holder hun heller ikke igjen sin begeistring for Pocock.

– Jeg ble forelsket i deg da jeg så deg på skjermen, jeg sa «wow for en mann!».



Til tross for at de har et godt øye til hverandre, har de ikke datet på utsiden.

– Jeg er helt tiltrukket av Christofer og jeg synes du er en helt fantastisk person. Jeg elsker at du er så deg selv og unik, og jeg synes det er super sexy. Men jeg er også bestevenn med Catja. Og jeg synes den situasjonen føles litt rar, sier hun i sendingen.



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med deltakerne, men har foreløpig kun vært i kontakt med Catja Lövstrand.