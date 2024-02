Slik går det med «Gift ved første blikk»-parene i dag

En ny sesong av datingprogrammet «Gift ved første blikk» ruller og går på TV, og seks nye par prøver å finne kjærligheten sammen på TV.

Gjennom snart åtte hele sesonger har single personer prøvd å finne en ektefelle på TV, men det er få som faktisk holder sammen etter programmet.

Tilbake i 2018 møttes Sara og Joakim Mäkiperä, og de er et av de få parene fra tidligere sesonger som har holdt sammen. I fjor fødte Sara til og med deres andre barn.

Om programmet: I Gift ved første blikk skal seks par gå til alters etter å ha blitt paret opp av profesjonelle matchmakere. Etter giftermål og bryllupsreise flytter alle parene inn i et leilighetskompleks, og deltakerne møtes hver uke til middagsfester og kjærlighetsseremonier, hvor de må velge hverandre på nytt. Ektemålet er ikke juridisk bindende, men seremonien skal fungere som en kickstart på følelsene, og ritualet bringer parene sammen. Benjamin Silseth, Tuva Fellman og sexolog Bianca Schmidt skal gi parene verktøyene til å navigere seg gjennom kjærlighetseksperimentet.

Hva som skjer i sesong 8 er foreløpig ukjent, men hva skjedde egentlig med parene fra sesong 7?

Cecilie og Ørjan

Det var ikke helt klaff da Cecilie Andrea Varela (26) og Ørjan Hansen (35) møttes ved alters.

Selv om de hadde morsomme og gode stunder sammen, var reisen deres i eksperimentet turbulent.

Duoen kom seg aldri til en finaleseremoni, da Varela trakk seg fra eksperimentet etter en krangel med Hansen på en felles par-middag.

ISFRONT: Cecilie Varela og Ørjan Hansen har ikke hatt noe kontakt siden programmet gikk på TV. Foto: Discovery

Nå, over et år etter, forteller Varela at det i dag går veldig bra med henne.

– Sivilstatus i dag er singel, men ikke tilgjengelig heller, sier hun kryptisk.

Hun og Hansen har ingen kontakt i dag, og Varela forteller at hun heller ikke ser noe grunn til at de skulle hatt det heller.

– Alt jeg vet om Ørjan er at han er en fake diva, sier hun til God kveld Norge.

Hun har imidlertid noen råd til de nye parene som er med i årets sesong.

– Ikke føle seg presset eller la noen krysse dine grenser, men samtidig forsøke om du ser potensialet i personen.

God kveld Norge har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Ørjan Hansen.

Björn og Marius

Det ble en berg-og-dal-bane-tur da Björn Pettersson (32) og Marius Kristiansen (32) ble matchet sammen.

Underveis i eksperimentet kom det fort frem at de slet med romansen i forholdet.

Paret valgte begge å dra under en av løfteseremoniene før sesongen var over.

– Det er først nylig at jeg har landet i hele opplevelsen skikkelig. For en berg-og-dal-bane. På bare noen få måneder var jeg ferdig med studiene, flyttet på egen hånd, deltok i castingprosessen, reiste med Interrail i Sør-Europa, spilte inn hele programmet – med andre ord giftet meg på TV – i tillegg begynte jeg i ny jobb. Snakk om mye å bearbeide, forteller Pettersson lattermild.

Han forteller at han har beholdt tittelen «evig ungkar», men at livet går veldig bra.

– Jeg har en «gnist» utenfor landets grenser som skal bli spennende å utforske videre i nær fremtid. Vennene mine fleiper ofte med at det er «grenseløs kjærlighet» som er det neste naturlige steget, men vi får se hvordan den tingen blir, forteller han til God kveld Norge.

VENNER: Björn Pettersson og Marius Kristiansen har fortsatt en vennskapelig tone sammen. Foto: Discovery

Kristiansen på sin side har flyttet til Göteborg i Sverige, og har det helt supert, ifølge han selv.

– Sivilstatusen min i dag er at jeg har kjæreste i Göteborg. Trommevirvel: EN SVENSKE. Han er opprinnelig fra Serbia men han har bodd i Sverige hele sitt liv.

Duoen har litt kontakt i dag, og har bare fint å si om hverandre.

– Jeg og Björn har hverandre i sosiale medier, vi er i felles grupper med de andre fra «GVFB» og vi har hatt kontakt siden innspillingen, men kun vennskapelig. Vi har møttes på byen noen ganger og stemningen er topp og vennskapelig mellom oss, forklarer Kristiansen.



– Vi møtes av og til ute og da deler vi siste nytt i livene våre, ler sammen, danser litt og har det gøy sammen. Ønsker ham lykke til, forteller Pettersson.



Kaja og Joakim

Kaja Elvebråten (32) og Joakim Johansen-Asprusten (41) ble matchet fordi ekspertene mente at Elvebråten hadde godt av en stabil og litt eldre mann.

Men underveis ble 32-åringens usikkerhet trigget, fordi Johansen-Asprusten ikke klarte å gi henne den bekreftelsen hun trengte.

Det resulterte i at begge skrev «dra» på siste løfteseremoni. Men 41-åringen ombestemte seg i siste liten, og spurte om de skulle gi forholdet en siste sjanse.

Det gjorde de, og paret forlot finaleseremonien som et par.

Tre måneder senere røpte paret at de prøvde å få forholdet til å fungere, men at de slutt valgte å ende forholdet.

Nå et drøyt år etter sesongen ble vist på TV forteller Elvebråten at livet er bra. Hun jobber som avdelingsleder i Anton Sport, og trives supergodt i jobben.

– Utenom jobb, så har jeg stort sett vært aktiv med trening og akkurat avsluttet et kurs innen alpint, noe jeg er veldig stolt av å endelig ha lært meg, forteller hun til God kveld Norge



Hun forteller at hun har tilbrakt store deler av tiden etter programmet med familie og venner, og forteller at hun også koser seg alene i eget selskap.

– Det ble ikke noe mann på meg under programmet og det har det heller ikke blitt i etterkant. Det har kommet en del forespørsler, men det har bare ikke passet helt. Jeg har datet litt, men det har aldri klaffet helt med dem jeg har truffet, forteller hun og legger til:



– Må helt ærlig si jeg er litt lei dating og tar rett og slett en pause fra dette nå. Nå bruker jeg mye å av tiden for meg selv, fokuserer på jobb, trening og lærer meg mye ting og har det veldig bra med det egentlig.



PRØVDE: Kaja Elvebråten og Joakim Johansen-Asprusten forlot programmet som et par, mente endte forholdet kort tid etter. Foto: Discovery

Johansen-Asprusten er derimot ikke singel lenger.

– Livet etter «Gift ved første blikk» har gått veldig bra. Tok ikke lang tid etter programmet før jeg møtte kjærligheten. Er veldig glad for å ha fått meg kjæreste. Hun er helt fantastisk, forteller han til God kveld Norge.



Duoen har ingen kontakt i dag.

– Jeg har fått med meg at han har fått seg kjæreste og at de har det bra. Det syns jeg er veldig hyggelig, forteller Elvebråten.

– Har ikke så veldig mye kontakt med Kaja. Ser henne kun litt på sosiale medier av og til, og det ser ut som hun har det bra. Jeg ønsker Kaja alt det beste, sier Johansen-Asprusten.

Sverre og Maja

Maja Anna Berdychowska (36) og Sverre Daniel Gaupås (32) ble matchet fordi begge var eventyrlystne og spontane.

Gaupås er en rastløs sjel som ikke likte tanken på å slå seg ned for alltid, men ekspertene mente at Berdychowskas modenhet og alder kunne få han litt ned på jorden.



Paret dro fra eksperimentet som et par, og er det eneste paret fra sesongen som fortsatt er sammen.

FORTSATT SAMMEN: Sverre Gaupås og Maja Berdychowska har holdt sammen siden de møttes ved alteret. Foto: Discovery

– Det går veldig bra med oss, vi er fortsatt sammen, sier Berdychowska til God kveld Norge.

– Tiden etter innspilling har vært innholdsrik, vi har brukt tiden godt på å bli enda bedre kjent, vært på ferier, dyrket forholdet, samkjøre en hverdag som flyter godt og kjøpt leilighet sammen for å si det kort oppsummert, utdyper hun.

Hun forteller at de følger med på den nye sesongen.

– Det er jo litt ekstra gøy når man har vært gjennom det selv.

Hun råder de nåværende deltakerne til å se episodene sammen med venner eller familie, slik at man har god støtte rundt seg.

– Det er litt rart å se på seg selv sånn og det er jo tross alt bare en liten del av det som vi faktisk gikk gjennom som blir vist.

– Hvis man vil melde seg på, så håper jeg man gjør det med intensjonen om å prøve oppriktig, tørre å være åpen og stole på prosessen, så kanskje det faktisk er mulig at det oppstår kjærlighet, sier hun.



Sandra og Kasper

Det var ikke så mye vi fikk se av Sandra Abrahamsen (25) og Kasper Hansen (23) i sesong 7.

Underveis var Hansen dessverre nødt til å trekke seg fra programmet på grunn av helsen, noe som resulterte til at Abrahamsen også var ute av programmet.

Derfor dro paret single fra programmet.

INGEN KONTAKT: Sandra Abrahamsen og Kasper Hansen har ingen kontakt i dag. Foto: Discovery

God kveld Norge har ikke lyktes med å få en kommentar fra Hansen, men Abrahamsen forteller at hun i dag har det kjempefint.

– Jeg har funnet meg en kjæreste som jeg har vært sammen med i snart ett år, og blir snart samboere, forteller hun.

Hun forteller også at hun har hatt litt kontakt med Hansen etter innspilling, da programmet skulle vises på TV. Men det er det eneste.

– Da var stemmingen god, men vi har ikke kontakt i dag, forteller hun.

Til de som er med i ny sesong nå, vil hun si:

– Det er superviktig å bare være seg selv, bruk tiden godt på å bli kjent. Ikke stress med å måtte «føle» noe med en gang! Man har jo akkurat møtt personen.

Hun har også noen råd til de som ønsker å melde seg på.

– Bare gjør det!

– Enten så går det, eller så går det ikke, men det er en opplevelse som er superfin å sitte igjen med uansett! Gøy og lærerikt, hvor man lærer mye om seg selv også!

Jonathan og Mila

Mila Timofeeva (27) og Jonathan Sørfonden (38) ble matchet fordi de er to målbevisste mennesker, som begge har barn fra tidligere forhold.

Timofeeva hadde underveis i eksperimentet skyhøye krav til en ektemann, men myknet etter hvert mer opp.

Begge ønsket å gi forholdet en sjanse utenfor eksperimentet, og gikk fra finaleseremonien sammen.

Likevel endte paret opp med å gå hver til sitt korte tid etter.

INGEN ROMANSE: Det ble aldri noen romantiske følelser mellom Mila Timofeeva og Jonathan Sørfonden, selv om de forlot programmet sammen. Foto: Discovery

I dag forteller duoen at de har det veldig bra hver for seg.

– Jeg fant ikke kjærligheten på TV, men like etter at jeg kom hjem fra innspillingen fikk jeg livets gave, og er den dag i dag sammen med kjæresten min, forteller Timofeeva til God kveld Norge.

Sørfonden er litt mer hemmelighetsfull rundt sitt kjærlighetsliv.

– Det har vært et morsomt år som har gått superfort, så har trivdes veldig som singel! Nå har jeg gått lei alle datingapper, så har faktisk slettet alle. Mer enn det rundt sivilstatus tenker jeg at er greit å holde for meg selv.

De forteller at de ikke har fast kontakt i dag.

– Jeg ser på henne som en venn som jeg delte en gøy opplevelse med. Vi har ikke mye kontakt, en melding innimellom bare. Hun er opptatt med sitt og jeg med mitt, men ønsker henne alt godt. Tror hun er lykkelig, det er bra. Det ble aldri noen romantiske følelser mellom oss, selv om det kanskje så litt ut som det fra min side innimellom, så ble hun bare en venn, sier Sørfonden.

– Stemningen er helt nøytral. No hard feelings, forteller Timofeeva.