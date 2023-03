Slik forklarer han den ekstreme forvandlingen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mange tror at Kevin Lauren (35) bare er en karakter, men selv sier artisten at han endelig har funnet seg selv.

Hvis du bruker TikTok har du garantert fått med deg artisten som kaller seg «Ikke Musikk», og låta «Tusen takk 4 all my haters». Nå har Kevin Lauren blitt med på remixen «Ikke Norsk», og i den anledning gjestet de to artistene God kveld Norge.

– Musikken fikk meg gjennom den tøffe perioden i starten av oppholdet mitt her, forklarer Alex William Eichstaedt, som er mannen bak Ikke Musikk.

DUO: Ikke Musikk og Kevin Lauren har slått seg sammen på Ikke Norsk. Foto: © Ola Thingstad

Han er opprinnelig fra Wisconsin utenfor Chicago, og dro til Norge i 2018 for å studere ved NTNU. Nå jobber han i Oslo som software-ingeniør. Han ga opprinnelig ut musikk under navnet IKE Music.

– Jeg ga ut et album som het «Overseas». Jeg var veldig stolt av det, men nordmenn likte det ikke og kalte meg «Ikke Musikk». Etter hvert begynte vennene mine å kalle meg det, og jeg bestemte meg for å omfavne navnet, forklarer Eichstaedt.

3/4 dansk

I låta som gikk viralt synger han: «Først, jeg er ikke norsk». Det samme gjør Kevin Lauren på remixen, men er ikke han fra Sandnes da?

– Jeg er 75 prosent dansk. Så jeg spiller veldig på den danske biten. Jeg også har tatt mye av hatet jeg har fått og flippa det inn i mitt prosjekt, og eid det, forklarer Lauren.

Hans opprinnelige navn er Kevin Soleng Hansen, og ble først kjent gjennom Paradise Hotel i 2015. Det er stor forskjell på den personen som var i Mexico den gang, og mannen som sitter i God kveld Norge-sofaen nå.

2015: Kevin forteller at han var forvirret under og etter Paradise. Foto: TV 3

– Paradise har mye å gjøre med at jeg ble Kevin Lauren, for et par år etter Paradise gikk livet litt til helvete. Det var mye på grunn av kjendisstatusen og janteloven. Jeg ble født på ny rundt 2018-19, forteller Lauren.

Mistet seg selv

Han forteller at han lagde musikk også før Paradise, men gikk frem og tilbake mellom stiler som pop- og russemusikk. Han flyttet til Stavanger og mistet seg selv gradvis, og etter Paradise Hotel visste han ikke hvem han var lenger.

– Jeg var veldig forvirret, jeg prøvde å være noe som jeg ikke var. Som realitydeltager blir du dratt ut i et liv som koster mye. Så gikk jeg tilbake til å lage hiphop-musikk og fant meg selv.

Han sier at han lagde rapmusikk allerede da han var 16, og også klesstilen han hadde rundt den tiden fant han tilbake til.

– Det var deilig. Så funket det også, det er det som er så merkelig. Nå har jeg landet. Jeg er den jeg var tidligere, det var bare noen år hvor jeg var på feil sted. Nå er jeg den jeg egentlig alltid har vært, smiler artisten.

Kevin Lauren og TikToker Oda Rikheim hinter til romanse på TikTok, se Kevin svare i video øverst i saken.

Overdriver livsstilen

Mange tror at Kevin Lauren er en karakter som han spiller ut.

– Jeg overdriver jo ting en del, men tingene i prosjektet mitt er ting jeg står for selv om man blåser alt litt ut av proposjoner. Jeg overdriver nok bare ting som er litt mer kontroversielt enn det andre. Jeg er i en ny sjanger som ikke så mange andre i Norge er i.

DRILL: Kevin sier at han lager musikk innen hiphop-sjangeren drill. Foto: Ola Thingstad

Sjangeren han tenker på er «drill music», som er en subsjanger innen hiphop.

– Det er mange rappere som er mer på den siden i Norge, så jeg føler at jeg har banet litt vei for dem, for de kommer ikke helt igjennom. I Norge liker vi listepop, fest og drikkemusikk. Jeg slo jo faktisk gjennom med hard hiphop-musikk, forteller Lauren.

Fengslet i to måneder

I 2021 satt Lauren inne i to måneder etter å ha blitt dømt for ulovlig oppbevaring av narkotika, og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

– Det var kjedelig. Men jeg hadde jobbet hardt i så mange år, så da jeg var der inne tok jeg det som ferie. Det var den sommeren jeg begynte å spille konserter og ting begynte å skje. Rett etter at jeg kom ut av fengsel kom Loud Luxury med Ballinciaga, forteller han.

Ting begynte å skje, videoer gikk viralt, vaktene i fengselet fortalte Lauren at han var overalt på TikTok, og han skjønte at han ville komme ut til et nytt liv.

– Ballin satt klare med en hit til meg.. Det var nice, smiler Lauren, som legger til at fengsel ikke er noen lek.

– Man kan sone i et slott og det er like kjedelig. De tar fra deg friheten din, det er ikke fett å være låst inne et sted. Man blir deprimert av det. Jeg var i lavsikkerhet da, så vi fikk spille fotball og jeg fikk høre mange interessante historier.

Liker ikke kjendisstatusen

Da han kom ut gikk det slag i slag. Låtene Loud Luxury, TANTE og HAALAND har over 40 millioner avspillingen på Spotify, og Lauren har spilt på både VG-Lista og i Spektrum.

Nå har han lært en hel del av både realitydeltagelsen og fengselsoppholdet.

VG LISTA: Kevin på scenen med David Mokel og Ballinciaga. Foto: Heiko Junge / NTB

– Kjendisstatusen er jeg ikke noe fan av lenger. Jeg gjemmer meg hvor enn jeg går. Folk skriver at jeg gjør alt for fame, men jeg gjør det for å kunne lage musikk. Alle artistene i Oslo sier at jeg er den mest ydmyke personen, og det er fordi jeg har hatt ingenting, sier Lauren.

Han forteller at folk lo av han da han gikk arbeidsledig og måtte flytte inn til besteforeldrene etter Paradise Hotel.

– Da er det jævlig gøy å vise alle at «I`m back motherfuckers», ler Lauren.