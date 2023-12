Slik feirer kjendisene jul

Matforgiftet, julesnop, nordover og sørover. Et knippe kjendiser forteller oss hvordan de feirer årets jul.

Romjulen er godt i gang, og for mange byr det på spesielle tradisjoner og samling av venner, og familie.

Dette gjelder også for kjendisene.

God kveld Norge har spurt et utvalg profilerte personer hvordan de utnytter romjulsdagene og feirer sin jul.

– Matforgiftet

Influenser og artist Alexandra Joner (33) forteller til God kveld Norge at hun fikk en litt trøblete start på julen:

– Denne julen har vært veldig rolig, men julaften begynte med at jeg ble matforgiftet, så det var jo litt dårlig start på dagen, forteller Joner.

– Men så ble jeg jo bare bedre og bedre, legger hun til.

33-åringen røper at hun har feiret jul med sin mamma og bestevenninne.

– Jeg kjøpte en liten oppblåsbar madrass sånn at jeg kunne våkne første juledag sammen med dem.

– Etter det, har jeg bare ligget på sofaen og sett på film, sovet og hatt ordentlig ferie, men skal prøve å trene i dag da, forteller Joner.

«James Bond»-maraton

Sangeren Didrik Solli-Tangen (36) kan røpe at han har brukt store deler av julen på action og spenning.



– Jeg har brukt julen til å se meg opp på James Bond filmer, hehe.

– Så kan man selvsagt diskutere hvorvidt det er julefilmer, men jeg skal jo ha to store konserter i Oslo Konserthus i april med musikken og sangene fra «James Bond», så jeg gjør rett og slett litt research i mellomdagene, forteller han til God kveld Norge.

– Så jeg føler meg som en hemmelig agent i jula, legger han til.



Forbereder julebord

Skuespiller og artist Guri Annika Schanke (62) rekker så vidt å svare God kveld Norge når vi tar kontakt. Hun står nemlig midt i forberedelsene til det årlige julebordet.



– Jeg står på hue og forbereder til familiens store julebord hjemme hos meg i dag.

Og det står heller ikke på antallet som er invitert.

– 35 stykk, røper Schanke.



Snop og trening

Tvillingsøstrene og influenserne Wanda Mashadi (31) og Vita Mashadi (31) vier store deler av sin jul til å lade batteriene.

– Jeg er hjemme i julen med mamma. Trener hver dag, spiser masse julesnop, drikker julebrus og bare lader opp batteriene før det nye året står på lur, forteller Wanda.



Vita deler tvillingsøsterens jul og nyter romjulsdagene hjemme.

– Jeg slapper av, spiser masse digg, strikker, trener og lader batteriene. Prøver å ikke fylle dagene med for mye, så jeg rekker å slappe av.



– Sofakos med julefilmer

Influenser og småbarnsmor Monica Nyhus (35) sin jul består av juletradisjoner og mye familiebesøk.

– Her feirer vi julen hjemme. På dagtid er det turer ute og juleselskaper hos familien på begge sider med deilig julemat og julestemning, forteller hun til God kveld Norge.

– Barna koser seg med sine mange fettere og kusiner og kveldene går til sofakos med julefilmer.



Norefjell i julen

Gründer og influenser Isabelle Ringnes (35) har vendt snuten og bagasjen nordover i julen.

– Jeg feirer jul med familien på Norefjell. Det er første år med baby, og preges litt av at jeg er gravid i år igjen, forteller hun.

– Men jeg kommer meg ut på langrenn hver dag, og føret er helt utrolig vakkert.

Videre legger ikke 35-åringen skjul på at med julen, følger også tradisjonene.

– Ellers går det i mye mat, brettspill, peiskos og samtaler med familien. Jula er veldig tradisjonsbundet for min del og jeg elsker at den er lik fra år til år, med all familieidyllen og kaoset det innebærer, sier hun til God kveld Norge.



Reiser sørover

Tidligere håndballspiller og TV-personligheten Frank Løke (43) tilbrakte julaften med sin eminente søster.

– Jeg feiret julen sammen med familien hos min søster Heidi.

– Jeg reiser til Malaga i morgen og blir der til 2024, legger han til og avslører at nyttårsaften blir i sørlige strøk.



– Utenlands til neste år

Influenser Helle Nordby (29) røper til God kveld Norge at hun fikk både i pose og sekk denne julen.

– Jeg feirer jul på Ullern i Oslo med familien, men det ble en liten twist i år hvor jeg utover kvelden dro til kjæresten min sin familie så jeg fikk til «begge» deler. Var veldig hyggelig, forteller hun.

Videre røper 29-åringen at hun ikke har den største jule-spiriten og derfor ikke utelukker å reise over grensa til neste år.

– Skal sies at jeg i utgangspunktet ikke er så glad i jul, så kunne også tenkt meg å reise utlands til neste år.

– Ikke fordi det er noe feil her hjemme, men jul er ikke så spesielt for meg, legger hun til.

SORT MED SLØYFE, HVEM ER DET: Helle Norby gikk for en sort variant, med glitrende sløyfe i håret på julaften. Foto: Privat

I London med kjæresten

Komiker og TV-personlighet Adam Schjølberg (41) legger ikke skjul på at han er stormende forelsket.

Han tilbringer nemlig julen med sin bedre halvdel i London.

– Jeg er med min kjære i London denne julen. Vi har feiret sammen, bare oss to. Med innslag av venner underveis.

41-åringen forteller også at juleaktivitetene står på rekke og rad.

– Vi har laget pepperkakehus og god mat. Og har kosedressene våre konstant på.



EN PEPPERKAKE-BAKER: Små pepperkakehus, pyntet med godteri på taket satte julestemningen i London.

Tredje året på rad

Sangeren Jorun Stiansen (39) kan fortelle at hun har blitt syk i julen.

– Lille Julaften og julaften feiret jeg hjemme med familien i Vennesla. Første og andre dag har jeg for TREDJE ÅRET på rad ligget syk, så det var litt kjipt.

Men med uhell, kommer også litt hell:

– Jeg har fått kost meg veldig under teppet med de faste julefilmene mine og en haug av julebrus for det om.

– I romjulen har vi alltid pleid å reise på hytta vår på Hovden, men på grunn av oppussing av et gammelt «nytt» hus vi nylig kjøpte, så går disse dagene med til jobbing oppe i huset vårt, legger Stiansen til.