Slik feirer kjendisene 17. mai

Bunad, is, foredrag og NRK-sending. Et knippe kjendiser forteller oss hvordan de feirer årets grunnlovsdag!

Over hele landet strykes det nå finskjorter og stelles i stand til onsdagens store feiring.



For mange byr 17. mai på spesielle tradisjoner og samling av venner og familie. Dette gjelder også kjendisene.

God kveld Norge har spurt et lite utvalg profilerte personer om deres planer for årets store festdag.

Spesielt én tradisjon er viktig

For artist Tone Damli (35) byr feiringen på god mat og tid med familien.

– Vi skal feire 17. mai på skolen til Billie. Da blir det tog, is, leker og det som hører med. Etterpå blir det grilling, forteller hun til God kveld Norge.

For sangeren er det spesielt en tradisjon som er spesielt viktig på nasjonaldagen.

– For meg er bunad den viktigste tradisjonen! Det er alltid like stas å få den på.

VIKTIG: For Tone Damli er bunaden en spesielt viktig tradisjon på nasjonaldagen. Foto: Robin Bøe

Videre forteller Damli at hun har flere gode 17. mai-minner.

– Fra barndommen var det korps for min del. 17. mai var jo óg fantastisk gøy med champagnefrokost og «party party», men den tid er forbi, gitt. Nå er det barnas dag og det er veldig, veldig fint.

– Skal sørge for at barna får en fantastisk dag



Influenser Sebastian Solberg (31) skal tilbringe dagen med familien og venner.

– I år skal vi være sammen med familiene til et par av mine barndomsvenner sammen med barna og dra på en skole og leke. Deretter blir det middag med mine foreldre, forteller han.

FORELDRE: Nikoline Anundsen og Sebastian Solberg har fire barn sammen, Foto: Privat

– Jeg skal sørge for at barna får en fantastisk dag med masse latter og så mye is de vil. Kanskje jeg drar ut og møter noen venner når «kidsa» er lagt, fortsetter han.



Influenseren skal ha på seg bunad fra Øst-Telemark, hvor besteforeldrene er fra.

Solberg har nå fire barn med samboeren, Nikoline Anundsen (28). Han forteller at 17. mai-tradisjonene har endret seg etter han fikk barn.

– 17. mai-frokostene med guttegjengen før alle fikk barn var legendariske. Da var vi typ 17 gutter med fullt kjør fra klokken ni. Nå må vi prøve å skape noen nye fine tradisjoner, for vi har ikke noe fast nå. Jeg tar det litt som det kommer foreløpig.



Deltar i sending fra slottet



Tinashe Williamson (38) skal starte dagen med 17. mai-frokost som vanlig. Deretter går turen til slottet.

– Hele gjengen skal faktisk være med i NRK sin sending fra slottet, så det blir koselig.



Williamson skal ha på seg Oslo-bunad og forteller at dette er et plagg hun er veldig glad i. I tillegg til det har hennes mann, skuespiller og komiker, Odd-Magnus Williamson, en fast tradisjon:

– Den viktigste tradisjonen er at mannen min kjører i gang med et foredrag om hvorfor vi feirer 17. mai. Hvert år, ler hun.

Til slutt kommer hun med en påminnelse til det norske folk.

– Sist vil jeg ydmykt minne folk om at dette er barnas dag, og jeg håper folk tenker over hvem som er til stede når de drikker.



Kjøpte seg bunad i 30-årsgave

Influenser Wanda Mashadi skal feire nasjonaldagen med vennegjengen hun har feiret med i «alle år».

– Vi skal på frokost og så på brunsj. Frokosten er vår tradisjon, alltid med samme vennegjeng og tidlig på'n fra klokken 08:30.

BELTESTAKK: Wanda Mashadi har gått til innkjøp av en beltestakk fra Bø i Telemark. Foto: Jarran Flokkmann

Mashadi skal bruke beltestakken fra Bø, som har blitt et kjært plagg hos influenseren.

– I år er også jakken på plass og bunaden er helt komplett. Mitt beste minne er fra i fjor, da jeg endelig skulle ta i bruk min egen bunad som jeg kjøpte til meg selv i 30-årsgave. Jeg har spart så lenge for å kunne sy den opp, og i fjor var den klar. Aldri følt meg så stolt og vakker på samme tid. Rett og slett en milepæl, sier hun avslutningsvis.