Slik endte Gossip Girl-stjernen opp i Norge: – Folk er nok litt overrasket

GOD KVELD NORGE (TV 2): Plutselig dukket Gossip Girl-stjernen opp i Norge. I et større intervju med God kveld Norge forteller Ed Westwick hvorfor, og avslører at han kommer til å være mye i Oslo fremover.

På tidlig 2000-tallet var Ed Westwick (35) aktuell i rollen som Chuck Bass i den populære dramaserien Gossip Girl.

Nå er han i Norge og i et lengre intervju med God kveld Norge åpner han opp om hvilke planer han har for norgesbesøket.

Stjernen er her for å lage musikk med sitt nyetablerte band «For You».

Norsk produsent og bassist

Bandet består av den norske produsenten og bassisten Hans-Kristian Nordin, den amerikanske trommeslageren Frank Giampietro, amerikanske Michael Mathern på gitar og Westwick som er vokalist.

Det var nokså tilfeldig at de fire endte i samme musikkgruppe.

GITARIST: Michael Mathern er gitarist i bandet. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Gitaristen var den første som møtte skuespilleren. Han tok turen til Los Angeles, hvor Westwick tidligere bodde.

– Det var vel tilbake i 2018 eller 2019, og jeg ble invitert hjem til Ed i Beverly Hills. Jeg hadde fått høre at det var en skuespiller som bodde i huset, men ikke hvem.

Da gitaristen først fikk høre hvem som bodde i huset, kjente han ikke igjen navnet, men Matherns søster, som også var med på turen, ble i ekstase da hun fikk høre at det var skuespilleren fra Gossip Girl.

– Etter det foreslo han at vi kanskje skulle starte et band og det var sånn det startet, men så har det utviklet seg derfra, forteller Mathern.

Foto: Kristoffer Westwick / God kveld Norge

Var nervøs før første møte

Nordin, Mathern og Giampietro traff hverandre da de alle var musikkstudenter ved Berkley College i Boston.

Trommeslageren forklarer at han ble spurt om å bli med i bandet på samme tidspunkt som han flyttet til Los Angeles. Nordin kom inn senere.

Nordmannen forteller at han selv har sett én sesong av Gossip Girl og at han elsket den.

– Jeg synes den var så bra at jeg faktisk var litt nervøs for å møte deg, sier han og henvender seg til skuespilleren.

NERVØS: Hans-Kristian Nordin forteller at han var nervøs i forkant av sitt første møte med skuespilleren. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Base i Oslo

Nordin bor for det meste i Norge og har basen sin i Oslo.

– Jeg har vært ganske mye frem og tilbake Oslo og Los Angeles, så vil det nok bli litt turer til London i fremtiden.

Mathern og Giampietro bor i USA, og Westwick i London.

Bandet forteller at de kommer til å tilbringe mye tid i Oslo fremover.

– Vi kan fortsatt være et band selv om vi bor på forskjellige steder. Det funker veldig bra å være her i Oslo, det er ikke langt fra London. Det er heller ikke noe problem for oss å reise for å møtes, forklarer Westwick.

Nordin legger til at de har blitt flinke til å planlegge.

I tillegg til å lage musikk har bandet fått se store deler av byen.

– Vi har vært overalt i Oslo og har fått en fin omvisning av byen. Nå har vi tilbrakt mye tid i denne kjelleren, så vi har ikke sett så mye disse dagene, men vi har fortsatt noen dager vi kan bruke på å være litt turister, sier Mathern.

TROMMESLAGER: Frank Giampietro er trommeslager i bandet. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Fra skuespill til band

Westwick forteller at han alltid har hatt stor musikkinteresse.

– Folk er nok litt overrasket over at jeg nå er i band, men jeg har alltid vært glad i musikk og hadde et band da jeg var barn. Jeg har aldri klart å sette opp et nytt et som har klikket, men dette bandet har utviklet seg på en kul måte og funker bra, forklarer han.

Selv om han bruker mye tid på musikken, har han ikke lagt skuespillerkarrieren på hylla.

– De gangene jeg ikke spiller inn film eller serie, eller går tur med hunden, så lager jeg musikk. Livet handler om balanse. Jeg er på et fint sted i livet, hvor jeg føler meg kreativ.

– Heldig som fikk muligheten

På spørsmål om Westwick ønsker å bevege seg bort fra stempelet som Gossip Girl-karakteren Chuck Bass, svarer han:

– Jeg tror ikke jeg vil bevege meg bort fra det eller at det er under min kontroll. Jeg er veldig stolt av det. Jeg puttet mye energi og hardt arbeid i den serien. Det var helt fantastisk, og jeg kan se tilbake på det og tenke at jeg var heldig som fikk den muligheten da jeg var så ung.

STOR MUSIKKINTERESSE: Ed Westwick forteller at han alltid har hatt stor interesse for musikk. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Videre forteller skuespilleren at han er glad for at serien fortsatt snakkes om.

– Det at folk fortsatt prater om den, synes jeg er veldig stort. Det er jo ikke mange serier som er sånn. Det er noe jeg er stolt av.

I serien spilte han blant annet mot Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester og Chase Crawford.

– Jeg er absolutt fortsatt venner med dem, men vi bor på forskjellige steder i verden og lever forskjellige liv.

Albumslipp og konsert

Bandet kan avsløre at de har planer om å slippe både album og holde konsert.

– Vi spiller inn ny musikk nå og har noe klart. Vår andre sang kommer om et par uker. Så skal vi nok lage noen flere og så skal vi slippe et album til våren. Så ønsker vi å kunne spille litt konserter, sier Westwick.

Nordin forteller at de har snakket om ulike måter de kan nå ut til publikum på ved å spille konsert. I tillegg har de gjort seg opp noen tanker om hvor konsertene skal spilles.

– Vi ser for oss å kunne spille i noen av de større byene her i Norge. Trondheim, Bergen og Oslo, sier nordmannen.