Slik blir årets «Kvelden før kvelden»

Tradisjon tro sendes NRK-programmet «Kvelden før kvelden» lille julaften hvert år.

I fjor stod Marte Stokstad og Kåre Magnus Bergh som programledere, mens i år vil det være Robert Stoltenberg, Ingrid Gjessing Linhave og kokk Christopher Haatuft som skal lose det norske folk gjennom programmet.

Det melder NRK i en pressemelding.

Dette er gjestene

Ingrid Gjessing Linhave karakteriserer det som en drømmejobb.

– Jeg er så heldig som får lede «Kvelden før kvelden» med Robert. Jeg er en elendig kokk, men jeg elsker å lage god stemning og ordne til jul, så jeg skal gi alt for at alle som ser på skal kose seg, sier Lindhave om programlederjobben og legger til:

– Jeg har allerede mild overtenning, for vi har fått med oss verdens kuleste bergenser og stjernekokk, Christopher Haatuft, og vi har gjester som er topptrent i å skape gøyale øyeblikk og feststemning. Så blir det så klart musikk, tradisjoner og jul på forskjellige vis, noe for enhver - for på denne julefesten er alle invitert.

PROGRAMLEDERE : Robert Stoltenberg og Ingrid Gjessing Linhave. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Viggo Venn, Petter Schjerven og søstrene Anne og Eva B. Ragde er blant gjestene som kommer, skriver NRK.

Også gutta i Gauteshow og Martha Leivestad leder an i «Kvelden før kveldens julefilmpanel».

– Ensomhet forsterkes

Robert Stoltenberg sier han går til oppgaven med både ydmykhet og glede:



– Programmet skal få folk til å slappe av og senke skuldrene, så vi prøver å skape en løs tone, samtidig som det også skal ligge et snev av høytid i bunn. Jula er for alle og feires på ulikt vis. For noen kan jula også være utfordrende. Ensomhet forsterkes, og medias fokus på den «perfekte jula» kan oppleves som krevende og ekskluderende. Dessuten lever vi en urolig tid. Alle disse tankene er det viktig å ha i bakhodet når vi trer inn i rollene som programledere, sier han.

Flere artister skal også synge julen inn, blant dem er Lise Davidsen, Sivert Høyem, Inge Bremnes, Fay Wildhagen og Skaar.

Julerådet

Men julas intense familiesamvær kan også by på litt friksjon. I årets «Kvelden før kvelden» går derfor ekteparene Nadia Ansar og Abid Raja og Steinar og Cathrin Sagen sammen og blir et lite panel som gir tips og gode råd, skriver NRK i pressemeldingen og legger til:

Det blir også et noe uventet gjensyn for dem som husker Borettslaget. Narvestad og Linda gjenoppstår og møtes til glede for både gamle og nye seere. Det blir også et helt forventet gjensyn med Grevinnen og Hovmesteren i 21- tiden – same procedure as every year.