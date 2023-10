Slår tilbake mot David Beckham

For bare få uker siden ble dokumentaren «Beckham» lansert på Netflix.

I filmen får seerne et ærlig innblikk i fotballegenden David Beckham (48) sitt liv, og forhold med sin kone Victoria Beckham (49).

STJERNEPAR: Da David og Victoria Beckhams romanse først ble kjent, ble de et av verdens mest profilerte par. Foto: HENRY NICHOLLS

I dokumentaren tas seerne med bak kulissene av det profilerte parets liv, der man både får se glansdager og tunge tider.

Dokumentaren har skapt stort engasjement og har tiltrukket seg rekordstore seertall.

Likevel er det ikke alle som ser på serien med et smil om munnen.

Kvinnen bak den omtalte affæren med David Beckham, Rebecca Loos, snakker nå ut om dokumentaren i et intervju til DailyMail.

KVINNEN «BAK» AFFÆREN: Den nederlandske glamourmodellen Rebecca Loos. Foto: MICHAEL KOOREN

– Kjevespennende irritasjon

Da det i 2003 ble kjent at Rebecca Loos (46) hevdet å ha hatt en affære med David Beckham, ble Loos sitt navn på alles lepper.



Nå avslører Loos ovenfor DailyMail, at hun satt med kjevespennende irritasjon, da hun for første gang så dokumentaren på Netflix.

Loos er nemlig mindre fornøyd med hvordan den tidligere fotballstjernen fremstiller både henne og relasjonen dem imellom.

Og som Loos bemerker seg, blir Beckham ganske enkelt spurt om hvordan han taklet de «flere tabloide historiene» det skapte.

Uten å direkte referere til kontakten eller innrømme skyld, sier Beckham at skandalen var «forferdelig» og gjorde at han «følte seg syk hver dag».

Victoria Beckham avslører selv for første gang at den påståtte skandalen virkelig påvirket familien og at hun aldri har hatt det verre.

Reagerer på stjerneparets uttalelser

Dette skal ha fått Loos til å reagere:

– Det er bare «stakkars meg». Han må ta mer ansvar, sier hun i intervjuet.

Videre påstår hun følgende:

– Han kan selvfølgelig si hva han vil, og jeg forstår at han har et rykte å bevare, men han fremstiller seg selv som offeret, og får meg til å se ut som en løgner, som om jeg har diktet opp disse historiene.



Hun legger til at David Beckham hinter til at Loos er den som har fått Victoria til å lide.

– Han antyder indirekte at jeg er den som gjorde at Victoria ble såret. Ja, historiene var grusomme, men de er sanne, hevder hun.

– Det jeg synes er verst, er at han sier at han ikke likte å se henne såret, men det var han som forårsaket det. Han kunne enkelt ha sagt at det var en tøff tid, men at han ikke vil snakke om det, sier hun i intervjuet til DailyMail.

Liv i Norge

I dag lever Loos et normalt og rolig liv i Norge, sammen med sin ektemann Sven Christjar Skaiaa. Sammen har de to barn.

Loos underviser i yoga og jobber som medisinsk assistent.

Hun forteller til DailyMail at å bo i Norge, ikke er som å bo i England - på en god måte.

– Det er mye mindre dømmende her. Jeg pleide å oppleve at folk kom bort til meg, rett opp i ansiktet mitt og tok bilder av meg med mobilene sine, forteller hun.

Men til tross for sitt tilbaketrukne liv, har hun grunnet dokumentaren, atter en gang blitt dratt tilbake i rampelyset, selv om Loos forteller at hun har lagt skandalen bak seg.

Hun har nå bodd i Norge i over fjorten år.