Den siste tiden har rapperen Austin Richard Post (27), kjent under artistnavnet Post Malone, rast ned i vekt. Dette har fått fansen til å spekulere i hvorfor og hvordan.

Nylig tok artisten til Instagram for å adressere spekulasjonene rundt helsen hans.

Her forteller «Chemical»-sangeren at endringer i kostholdet har ført til vektnedgangen.

– Bruker ikke narkotika



– Jeg vil si at jeg ikke bruker narkotika. Jeg har hatt mange folk som har spurt meg om vekttapet mitt, og jeg vil anta at jeg har prestert på scenen. Jeg har det veldig gøy med å opptre og har aldri følt meg sunnere, skriver «Post» i innlegget.



Videre skriver artisten at ting endret seg etter at han ble pappa i fjor.

– Jeg antar at pappalivet startet og jeg bestemte meg for å droppe brus og begynne å spise bedre, slik at jeg kan være her lenge for denne lille engelen, skriver han.



Gjør flere endringer for familien

Musikeren forteller at det er en av flere endringer han gjør for datteren på 12 måneder og forloveden hans.

– Neste på lista er røyk og øl, men jeg liker å betrakte meg selv som en tålmodig mann ... lol!, skriver han videre.



HINTER: Artisten hinter om ny musikk. Foto: Pavel Golovkin

I tillegg til å gi fansen en oppdatering på helsen, antyder artisten at det er noen nye låter på vei.

– Jeg har tilbrakt litt tid i studio i det siste og har jobbet med ny musikk, og er så glad for å dele den med dere. Takk for tålmodigheten og støtten, dere. Dere får hjertet mitt til å banke. Hjernen min er på et supert sted, og jeg er den lykkeligste jeg har vært på lenge, skiver han avslutningsvis.



Forrige helg holdt Post Malone konsert i Telenor Arena. Nå har han reist videre på sin sin «Twelve Carat»- turné og var sist i Belgia.