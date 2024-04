Slapp disselåt: – Jeg angrer

Hvem som er tidenes beste rapper er et spørsmål som har vist seg vanskelig å finne svar på.



Ironisk nok skal det samtidig godt gjøres å finne en rapper som ikke mener at vedkommende selv fortjener tittelen.

Kendrick Lamar er intet unntak, noe han i aggressiv stil gjorde kjent i et gjestevers på Metro Boomin og Future sitt nyeste album.

«Motherf*** the big three, n**** it's just big me», er blant stikkene Kendrick sender i sangen.

Dissing Ordet «diss» er opprinnelig en forkortelse av «disrespectful talk», ifølge Oxford Dictionary.

Verset ble tolket som et motsvar til en sang rapperne J. Cole og Drake slapp i fjor høst, som heter «First Person Shooter».

Der omtaler J. Cole ham selv, Drake og Kendrick Lamar som «The big three».

– Kendrick var altså misfornøyd med at J. Cole mente tronen var tredelt, sier influenser og tidligere musikkmanager Gard Øksendal, best kjent som «Mankegard».

Han har fulgt situasjonen nøye.

Gikk hardt ut

Som et motsvar til motsvaret slapp J. Cole på fredag en tre minutter lang disselåt mot Kendrick.

Der sier han blant annet:

– Your first shit was classic, your last shit was tragic.

Natt til mandag ble flere overrasket over at J. Cole fortalte på scenen at han allerede nå angrer på utgivelsen.

Sangen er for øvrig del av en EP som ironisk nok heter «Might Delete Later».

Flere av de som var tilstede på konserten har lagt ut video av rapperen som på scenen forklarer hvordan han har sovet dårlig etter fredagen.

– De siste årene har vært fredfulle. Jeg har følt meg velsignet og fulgt drømmene mine.

– Men én av sangene på EP-en er det teiteste jeg har gjort, fortsetter han.

Han forteller at SMS-innboksen var overfylt, og at han hadde mer enn tusen tapte anrop etter Kendrick disset ham.

– Folk ville se blod, forteller han.

J. Cole forklarer at han føler seg dårlig i sjela etter å ha valgt å svare med en egen disselåt.

– Jeg håper at dere kan tilgi meg.

Flere medier, deriblant Sky News, skriver at rapperen nå sverger på at han skal slette sangen, selv om dette ikke sies eksplisitt av rapperen selv.

– Jeg tror han ble litt revet med av at alle rundt ham og hele internett skapte blest om dissen fra Kendrick, spekulerer Gard Øksendal, bedre kjent som «Mankegard».



– Stusselig, men modig

«Mankegard» er et kjent fjes på TikTok, og er i disse dager aktuell med intervjuserien «Vær hilset» på YouTube.

– Rapmusikken har alltid vært superkompetitiv, forklarer han.

Tiktok-profil Gard Detlev Øksendal, i sin leilighet på Frogner i Oslo. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mankegard er ikke kjent med at noen andre har sluppet en disselåt, for så å gå offentlig ut og fortelle at de angrer på det.

– Hadde det vært hvem som helst andre enn J. Cole som gjorde det, så ville jeg egentlig sett på det som en unnskyldning for å ha en dårligere diss.

– Men han er bare en genuin fyr, og det føltes nok ikke riktig for ham å stå i den stemningen.

Historisk sett har flere krangler innad i rap-miljøet endt fatalt. Derfor er Mankegard glad for at J. Cole nå tør å utvise anger.

– Det er det stussligste men også modigste han kan gjøre, og jeg syns det er dritkult at han tør å gjøre det.

Se hele tiraden her: