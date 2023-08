Skuespiller saksøker Scientologikirken

SAKSØKER: Skuespilleren sier hun er et offer for psykisk tortur. Foto: Jordan Strauss

Leah Remini går til søksmål for blant annet trakassering og ærekrenkelse.

Det melder nettstedet Variety.

Leah Remini (53) saksøker både kirken og lederen David Miscavige for trakassering, ærekrenkelse og annen ulovlig oppførsel.

– I 17 år Scientologikirken utsatt meg for det jeg mener er psykologisk trakassering, og trusler. Dette har hatt en betydelig påvirkning på mitt liv og karriere. Jeg tror ikke jeg er den første som har blitt utsatt for dette, men jeg har tenkt at jeg må være den siste, sier hun i en pressemelding.

Skuespilleren som er kjent fra TV-serien «Kongen av Queens» meldte seg inn i kirken i 1979. I 2013 brøt hun ut.

I 2015 slapp hun boken «Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology», hvor hun tok et oppgjør med den religiøse sekten.

Remini fortalte at familien hennes ble medlemmer av kirken da hun var barn, og at kirken har vært en stor del av livet hennes mens hun selv har bygget en stor skuespillerkarriere i Hollywood.

Hun mener at kirken er usunn, og at man ikke lærer ting som er naturlige.