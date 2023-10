Skuespiller må i retten for hensynsløs atferd i fengselet

I 2019 ble en mann i 20-årene funnet skyldig i hallikvirksomhet, grov vold og trusler.

Oslo tingrett slo da fast at han måtte betale over 1,5 millioner kroner i erstatning til ofrene, samt over en halv million til staten for det politiet mente han hadde tjent på kriminell virksomhet.

Mannen, som er en tidligere profilert norsk skuespiller, fikk en dom på fem års fengsel.

Nå, etter fire år med soning, må han igjen møte i retten, denne gangen tiltalt for hensynsløs atferd i fengselet.

TINGRETTEN: Asker og Bærum tingrett i Sandvika. Foto: Audun Braastad

Kastet en fjernkontroll

I tiltalebeslutningen ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett, står det at mannen er tiltalt ved flere punkter:

Mannen skal i 2022 ha kastet en fjernkontroll med stor kraft mot en fengselsbetjent.

Han skal også i forbindelse med overflytting fra en avdeling til en annen, ha uttalt til en fengselsbetjent at han «fint kunne brekke armene sine i basketak så lenge han fikk slått ned en av betjentene».

Mannen skal så ha uttalt at han visste adressen til en underdirektør ved fengselet, og kalt henne for en «fitte».

For dette er han tiltalt for trusler, og for å ha påvirket en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.



Sendte flere brev

Mannen er også tiltalt for hensynsløs atferd etter at han i perioden fra november 2018 til januar 2022 skal ha sendt flere brev til en ekskjæreste og bedt henne besøke ham i fengselet.

Mannen skal videre ha uttalt at om han ikke hørte fra henne innen kort tid, ville han «på ingen måte ha dårlig samvittighet overfor henne senere, dersom det fikk uønskede konsekvenser for henne.»



Han har også i samme periode kontaktet flere mediehus der han har fortalt om private detaljer rundt sitt forhold til kvinnen.

I tillegg til dette skal han ha delt krenkende og private bilder uten samtykke, samt ha ødelagt en rekke gjenstander i fengselet.

Erkjenner delvis straffskyld

God kveld Norge har vært i kontakt med siktedes forsvarer, Grethe Kristine Olsen, som skriver i en e-post at siktede ikke erkjenner straffskyld for de punktene som gjelder den fornærmede ekskjæresten.

– For de øvrige forholdene erkjenner han straffskyld, skriver Olsen.

Saken skal opp i retten torsdag 12. oktober, og det er satt av én og en halv dag til forhandlingene.