Skuespiller Lance Reddick er død

Lance Reddick er død. Han ble 60 år gammel. Det skriver TMZ.

Ifølge TMZ ble skuespilleren funnet død i sin egen leilighet fredag morgen, lokal tid.

Han døde av naturlige årsaker, bekrefter skuespillerens talsperson Mia Hansen.

– Lance vil bli dypt savnet, sier hun.

Nyheten om dødsfallet kommer under ett døgn etter at Reddick var aktiv på Instagram – da la han ut et bilde av seg selv sammen med hundene sine.

Reddick er best kjent fra «John Wick»-filmene og HBO-serien «The Wire», hvor han var med i alle fem sesongene.

Skuespilleren spilte også i samtlige av de 60 episodene av dramaserien som tar for seg forskjellige miljøer i Baltimore som politiet etterforsker, inkludert narkotikahandel, havnen og en nyhetsredaksjon.

Reddick spilte også i flere episoder av HBO-serien «Oz – livet bak murene» – som mange mener endret TV-dramaet.

I tillegg til TV-suksessen, spilte Lance også i filmer som «Angel Has Fallen» og «Godzilla Vs. Kong». Han hadde også en rolle i TV-serien «Lost».

Den avdøde skuespilleren er blant annet aktuell med den kommende serien «Percy Jackson and the Olympians» på Disney+.

Reddick skulle etter planen ha gjestet talkshowet til artisten Kelly Clarkson neste uke.