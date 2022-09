Skuespiller innlagt etter spraytan: – Jeg ville ikke se ut som en marshmallow

EMMY-VINNER: Jennifer Coolidge vant tidligere i år sin første Emmy. Foto: Jae C. Hong / AP

Jennifer Coolidge (61) vant nylig sin første Emmy for sin portrettering av Tanya McQuoid i HBO-serien «The White Lotus».

HBO: Coolidge sammen med de andre stjernene i HBO-serien White Lotus. Foto: Chris Pizzello / AP

Hun er tidligere kjent for sine roller som Steve Stiflers mor i «American Pie»-serien, og som Paulette Bonafonté i «Legally Blond».

I et nytt intervju røper hun detaljer fra innspillingen til HBO-serien.

Hastet til sykehuset

«The White Lotus»-serien filmes på Hawaii, og Coolidge ville gjøre det lille ekstra før innspillingen startet.

– Jeg ville ikke se ut som en stor, hvit marshmallow på stranden. Derfor tok jeg spraytan, så jeg skulle være litt brunere på Hawaii, sier hun til Allure, gjengitt av Entertainment Weekly. Saken er også omtalt av NTB og flere amerikanske medier.

Etter hun satt seg på flyet til Hawaii skjønte hun brått at noe var galt.

– Jeg begynte å føle meg veldig rar. Da jeg gikk av flyet, måtte jeg rett til legevakten.

Allergisk

Etter besøket på legevakten, fant hun raskt ut at det var en allergisk reaksjon som forårsaket ubehaget.

I ettertid har skuespilleren funnet ut at det ikke bare er spraytan hun er allergisk mot, men også vanlig sminke.

– Det er først de siste fem-seks årene jeg er blitt allergisk, sier Coolidge.

Videre i intervjuet forteller hun at den allergiske reaksjonen bidro til at produksjonsteamet endret flere av produktene de brukte på Coolidge i løpet av innspillingen.

– I det øyeblikket vi var ferdige med å filme for dagen gikk jeg i dusjen. Jeg reagerer så raskt på produkter nå.

