Skuespiller David Soul er død

Den amerikansk-britiske skuespilleren David Soul er død. Han ble 80 år gammel.



Det bekrefter kona hans Helen Snell, ifølge Sky News.



Hun uttaler at han «døde i går etter en tapper kamp for livet i familiens kjærlige selskap».

«Han delte mange ekstraordinære gaver i verden som skuespiller, sanger, historieforteller, kreativ kunstner og kjær venn», heter det videre i uttalelsen.

Soul hadde også norske aner, hans oldefar var nemlig fra Nissedal i Telemark.

NORSKE ANER: David Souls oldefar var fra Nissedal i Telemark. Foto: Yui Mok

Soul er kanskje mest kjent for sin rolle som «Hutch» i suksesserien «Starsky and Hutch». TV-serien ble sendt fra 1975–1979. Her spilte sammen med skuespiller Paul Michael Glaser (80).



Han etterlater seg kone og fem barn.