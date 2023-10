Skuespiller Anya Taylor-Joy er gift

«Queen's Gambit»-stjernen Anya Taylor-Joy er nå gift med musikeren Malcolm McRae. De knyttet sammen i en overdådig seremoni som ble holdt i Venezia.

Det melder Dailymail.

Paret møttes i mars 2021.

Stort bryllup

Netflix-skuespillerinnen (27) som også har vært med i dramaene «Peaky Blinders» og «Last Night In Soho» giftet seg foran litt over 150 gjester.

Paret skal ha giftet seg på det historiske Palazzo Pisani Moretta, før de feiret med venner og familie i mottakelsen deres.

På bilder fra festlighetene kan Taylor-Joy ses stå på en balkong i et langt slør, og en tilpasset Dior-kjole pyntet med blomsterpynt og en fugl.

Møttes på premieren

Taylor-Joy møtte McRae første gang på Queen's Gambit-premieren i mars 2021.

To dager etter at de to ble koblet sammen, skrev musikeren en original sang for skuespillerinnen og delte klipp av ham synge den på Instagram.

«Jeg skrev denne sangen for Anya to dager etter å ha møtt henne» forklarte han i innleggets bildetekst den gangen. Den heter «Really Want to See You Again».

Anya og Malcolms forhold har vært relativt privat siden de begynte å date.



Saken oppdateres.