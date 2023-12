Mariah Carey (54) og koreografen Bryan Tanaka (40) skal skilles etter sju år som gift.

Det bekrefter Tanaka selv i et innlegg på Instagram.

– Med blandede følelser deler jeg denne personlige oppdateringen om min vennskapelige separasjon fra Mariah Carey etter sju ekstraordinære år sammen, skriver danseren.



Videre roser han sangeren for sin dedikasjon til hennes familie og til musikken eller «håndverket», som han kaller det.

Eksparet møttes først da han ble med henne på turné som danser i 2006. Senere giftet hun seg med TV-stjernen Nick Cannon, som hun fikk tvillingene Moroccan og Monroe (12) sammen med. I 2014 skilte de to lag.

I 2017 bekreftet «All I Want For Christmas Is You»-sangeren at hun hadde funnet kjærligheten med danseren.

Spekulasjoene om brudde startet i november, da fans la merke til at Tanaka ikke var med Carey på hennes «Merry Christmas One And All!»-turne.

Sangstjernen har foreløpig ikke uttalt seg om bruddet.