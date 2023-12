TV-legenden Wenche Andersen (70) deler advarsel etter at hun oppdaget dette lørdag morgen.

Lørdag ettermiddag la God morgen Norge-redaksjonen ut et advarende innlegg på sin Instagramprofil med følgende tekst:



«ADVARSEL! ⚠️ En falsk profil med brukernavn @gmnwenches har blitt opprettet og har sendt ut mange følgeforespørsler. Hjelp oss gjerne med å rapportere kontoen».



Nå advarer både redaksjonen og Wenche Andersen selv:

– La folks instagramkontoer være i fred, sier Andersen.



Oppfordrer til rapportering

På den tilsynelatende falske Instagramprofilen @gmnwenches har det blitt lagt ut totalt 89 innlegg, på bare 17 timer.

I biografien på står det følgende:

«Wenche Andersen – kokk hos God morgen Norge på TV 2. Bruk link i bio for alle oppskriftene mine. Håper det vil smake, vel bekomme!💛 #gmnwenches»



Det tok dog ikke lang tid før redaksjonen selv var på banen:

– Wenche fikk beskjed fra en oppmerksom seer som hadde sett kontoen, og kontaktet redaksjonen, opplyser reporter Thuy My Do Thi fra God morgen Norge i en SMS.

RASKT PÅ SAKEN: Thuy My Do Thi jobber som reporter i God morgen Norge-redaksjonen. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Siden det er helg og vi ønsket å advare raskt i tilfelle Instagram/Meta ikke fanget opp dette umiddelbart, la vi ut en advarselspost på Wenches flater og på GMNs Instagram med informasjon om hvordan man rapporterer kontoer som utgir seg for å være noen andre enn de er.

– Heldigvis har mange seere vært årvåkne og bidratt til å rapportere, men kontoen er ennå ikke fjernet, legger hun til.



Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, er klar over hendelsen og skriver dette i en epost til God kveld Norge:

«Dette skjer heldigvis ikke ofte, men når det først skjer så rapporterer vi det umiddelbart inn til Meta. Og vi forventer at de snarest fjerner slike falske kontoer som utelukkende prøver å lure folk. Slike falske kontoer er noe skikkelig svineri, som vi mer en gjerne skulle vært foruten.»



Skjedd flere ganger

Det har skjedd flere ganger at TV 2-profiler har blitt misbrukt i svindelforsøk. I sommer valgte TV 2 å anmelde etter gjentatte svindelforsøk mot Cathrine Fossum.

Knut Ivar Rønning er daglig leder i Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS), og har tidligere fortalt til TV 2 at kjendiser ofte blir brukt på grunn av deres status:

– Dette er en svindelmetode som spiller på fristelser, frykt, tid og tillit for å påvirke den som blir utsatt, til å utføre ulike handlinger. Svindleren utnytter at mange kan relatere seg til den aktuelle personen, og spiller på den tilliten vedkommende har. Det virker troverdig når budskapet ser ut til å komme fra dem, og får derfor også flere klikk og treff.

Oppdaget av familien

God kveld Norge tar kontakt med kjendiskokken Wenche Andersen, som selv har delt svindel-advarselen på sin Instagram.

Hun kan forteller at den oppmerksomme seeren. var en i familien:

– Det var en i familien som gjorde meg oppmerksom på det. Jeg tok da kontakt med Thuy i God morgen Norge-redaksjonen, som raskt ordnet opp.



– Heldigvis oppdaget vi det ganske tidlig, så det var nok ingen av følgerne som merket det, legger hun til.

FOR FØRSTE GANG: Wenche Andersen forteller at det er første gang hun har opplevd at noen lager en falsk bruker av henne. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Hva tror du er baktanken til vedkommende som står bak den flaske profilen?

– Hva den som gjorde dette vil oppnå - vel jeg har noen tanker, men ønsker ikke å si noe om det.

Andersen legger likevel til:

– La folks Instagramkontoer være i fred!

Videre forteller Andersen til God kveld Norge at hun ikke syns hendelsen var ubehagelig, da hun vet at redaksjonen og kanalen raskt igangsetter tiltak.

Likevel har hun en oppfordring til alle der ute:

– Til alle de som har Instagram, sjekk at ingen tukler med kontoen deres og vit at det som legges ut blir synlig for mange.

– Det vil si: ikke legg ut private saker og bilder, understreker.

Enorm støtte

Etter at redaksjonen og kjendiskokken la ut Instagraminlegget på sine profiler, har det strømmet inn kommentarer fra følgerne, som viser sin støtte.

Her er noe av det følgerne skriver:

«Rapportert og blokkert. Wenche har verifisert konto».

«Rapporterte med det samme jeg så den👊».



«Uff, så trasig med all denne svindelen. 😥 De gir seg aldri disse svindlerne. 😥 Ble rapportert».



Det rører Andersen sitt hjerte:

– Vi i God morgen Norge har de beste seerne!



God kveld Norge har forsøkt å kontakte brukeren bak Instagramprofilen @gmnwenches, som fremdeles er aktiv - men det er ikke mulig sende melding eller kontakte profilen.