Skapte rykteflom med dette bildet – nå forklarer de hva som ligger bak

Med hendene foldet som et hjerte, holder VGTV-profil Vegard Harm (27) varsomt over magen til kollega Ida Fladen (38).

Bildet ble postet mandag til Harms 487.000 og Fladens 228.000 følgere på Instagram – og spekulasjonene startet umiddelbart i kommentarfeltet.

«Skal dere bli foreldre», «når er termin», og «gratulerer så mye!» er blant det som står skrevet under bildet.

Andre igjen tror det bare er en «prank».

Både Fladen og Harm har tidligere snakket åpent sammen i podkast om sorgen om barn og fremtid, og at de begge har kjent på stress knyttet til henholdsvis legning og alder.

– Jeg kjenner på gleden på andres vegne, men det første som skjer er at det stikker, delte Fladen ærlig i sin egen podkast «Ida med hjertet i hånden» i 2022.

Harm, som var gjest, var enig, og la til:

– Folk klarer ikke skjønne at jeg sitter her og er utrolig lei meg for at jeg ikke kan få mitt eget barn, sammen med den personen jeg skal bo med, sa Harm i podkasten, og sikter til at han er homofil.



– Sårt tema

Det er i en pressemelding sendt fra VGTV at forklaringen på det mye omtalte bildet kommer.

Harm og Fladen skal prøve seg som foreldre i et nytt program.

Se traileren her:

Fladen er singel og vet at hun ønsker seg barn. Harm er også singel, homofil og har et sterkt ønske om familieliv – helst så fort som mulig, står det skrevet.

– Det er klart dette er et sårt tema for meg siden jeg i skrivende stund har omtrent 940 venninner som enten føder, har født eller har kynnere. Jeg har jo også et sterkt ønske om min egen familie, men vet ikke helt hvordan det skal gå seg til. Derfor har jeg testa familielivet sammen med Ida, forteller Harm i pressemeldingen.



FORELDRE: Harm og Fladen skal teste livet som trebarnsforeldre i nytt program. Foto: Kristoffer Kumar/VG

Prøver seg som foreldre

I programmet «Plan Baby» tar duoen over foreldrerollen for tre barn. Som foreldre må de klare å håndtere middager, fritidsaktiviteter, lekser og legging.

Samtidig som de tar vare på tre barn må de besvare spørsmål om bosted, verdier og oppdragelse.

Målet med serien er å finne ut om de er kompatible som foreldre.

– Jeg håper at serien kan være viktig og relaterbar for mange som er i tilsvarende situasjoner. Prosjektet har betydd mye for meg personlig, sier Fladen.



Serien kommer på VGTV 12. mars.