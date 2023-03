Skaper reaksjoner: – Flaut for Ballinciaga

MASKERT GRUPPE: Musikkgruppen Ballinciaga er kjent for å bruke rosa masker for å skjule identiteten sin. Foto: Heiko Junge / NTB

Den maskerte trioen i Ballinciaga har tatt Norge med storm, og toppet hitlistene det siste året.

Fredag slapp de sin nye låt, «Dumme Kids».

Låta er et samarbeid med den svenske rapperen 1.Cuz - som også er maskert.

«Drikk mens du kan»

Sammen med låta ser det også ut til å komme en musikkvideo - i alle fall hvis man skal tro på det som har blitt lagt ut på Instagram. Her har det nemlig blitt lagt ut flere klipp og bilder av barn utkledd som artistene med henholdsvis hvite og rosa masker.

Ballinciaga har bekreftet overfor God kveld Norge at skuespillerne i videoen er mellom ti og 13 år gamle.

I klippet er barna på utestedet S4.

Her danses det til Ballinciagas nye låt, mens de drikker fra champagneflasker og tar turen ut på Stortinget for å urinere på bakken.

Teksten går som følger:

«Vi er bare kids og vi har dårlig tid.

Vi lever bare en gang, så drikk mens du kan».

Dette får blant annet alkovettorganisasjon «Av-og-til» til å reagere.

– De er ikke de første som bruker barn i slike settinger for å sjokkere og skape blest og oppmerksomhet, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i «Av-og-til».

– Jeg tenker først og fremst at det er flaut for Ballinciaga at de velger å promotere låten sin med barn som drikker ut av champagneflasker på bar.

Selv om det ikke er noe som tilsier at champagneflaskene inneholder alkohol, mener Kaski fremdeles at det er problematisk.

REAGERER: Ranghild Kaski, fra organisasjonen Av-og-til mener Ballinciaga ønsker å sjokkere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Alle skjønner at barna i denne videoen ikke faktisk drikker alkohol. Det er likevel problematisk, spesielt når man vet hvor ung målgruppe Ballinciaga har, og hvor mange det er som følger dem på TikTok og nok ser opp til dem.

Når God kveld Norge sjekker fredag ettermiddag, har gruppa 85.500 følgere på Instagram, mens følgerskaren på TikTok er på hele 157.900.

Sjekker man Spotify får man opplyst at 837.062 mennesker lytter til deres musikk månedlig.

«Dans På Bordet» troner øverst på listen over deres mest spilte låter, med nesten 40 millioner avspillinger.

– Når de da i tillegg velger å bruke barn til selve promoteringen, og setter barna i en setting som handler om å drikke mye alkohol, er det ekstra kritikkverdig, avslutter hun.

God kveld Norge har forelagt kritikken for Ballinciaga. De svarer at de har valgt å bruke mindreårige i promoteringen til den nye låta fordi det reflekterer hele essensen av låta, og dem som gruppe.

– Selv om vi er voksne, er vi fortsatt bare «dumme kids».

– Ikke noe å leve etter

Psykolog og programleder Benjamin Silseth (32) mener at videoen kan bidra til å normalisere drikking blant mindreårige.

– Det er nok ikke Ballinciagas skyld at det eksisterer rusbruk og dårlig kvinnesyn, men det hjelper jo ikke til en positiv endring med slike tekster, sier han til God kveld Norge.

VIKTIG Å PRATE: Psykolog Benjamin Silseth sier det er viktig å snakke med barna om tekstene. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Som barn har man ikke dårlig tid, og bør ikke fokusere på å drikke - men heller utvikle seg og vokse.

Videre forteller han at barn påvirkes av mye. Derfor mener han at voksne må være gode på å snakke med barna.

– Minn barna på at dette er musikk, og ikke noe å leve etter.

– Vi kan ikke fjerne problemet, men vi kan forsøke å håndtere det bedre kollektivt, avslutter han.

Tror ikke de har direkte påvirkning

Det er ikke første gangen Ballinciaga er i hardt vær på grunn av tekstene sine.

I 2022 deltok musikkgruppen på NRK-programmet Debatten. Der ble de konfrontert med sine omdiskuterte sangtekster.

Programleder Fredrik Solvang spurte spørsmål fra publikum. Ett av spørsmålene er hva gruppa tror skjer med hjernen til en 13-åring som hører tekstene deres.

– Man blir jo eksponert for diverse, om det er fest, alkohol eller narkotika mange steder. Våre låter utgjør ikke en stor forskjell i annet man eksponeres for.

– Dere har tre låter inne på topp ti på VG-lista, det gjør jo at dere har en påvirkning, sier programleder Solvang.

Ballinciaga er enige med programlederen, men tror også at musikken deres åpner opp for dialog om tematikken.

– Kanskje det heller åpner opp for samtale, og at man kan snakke om det. Det er et tema mange synes er spennende.

I løpet av sendingen blir gruppa spurt om de tror låtene bidrar til at unge ruser seg i større grad.

– Vi tror vel ikke direkte det, men det er klart at hvis musikken vår gjør at folk har lyst til å feste mer, drikke og ha det gøy - så kanskje.

– Men ikke direkte ved at vi nevner noe i en låt, sier en av de maskerte guttene.

Vil utfordre og provosere

Ballinciaga skriver i en melding til God kveld Norge at de har fått mange reaksjoner etter de la ut videoen på Instagram, men hevder de fleste er positive til låten.

– Vi vil gjerne utfordre og provosere med kunsten vi lager, skriver gruppa.

Ballinciaga hevder at majoriteten av målgruppen deres er over 18 år, og sier selv at de ikke føler et direkte ansvar for å «belære kidsa».

– Fokuset vårt ligger på å skape gode minner rundt alkohol.

