Skandalene som rystet kjendis-Norge

SKAPTE OVERSKRIFTER: Her er noen av kjendisene som har sørget for oppsiktsvekkende overskrifter i 2022. Foto: NTB

Året 2022 er snart ved veis ende, og også i underholdningsverdenen har det vært et innholdsrikt år, på godt og vondt.

Allerede i første episode av Farmen Kjendis, som ble sendt i januar, skapte deltaker Kjersti Grini (50) store reaksjoner ved å kalle ei av gårdens kuer for «neger-ku». Reaksjonene hun fikk, både inne på gården og utenfor, gikk hardt inn på Grini som endte med å legge seg flat.

– Jeg var utro

Men denne sesongen av Farmen Kjendis bød på mer enn saftige ord-blemmer.

Da Sophie Elise Isachsen reiste inn på Farmen-gården, var hun i et forhold.

FANT TONEN PÅ TV: Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen. Foto: Espen Solli

Det tok imidlertid ikke lange stunden før hun fant tonen med deltaker Isak Dreyer (28). Romanseryktene begynte å svirre lenge før publikum fikk se de to innlede et forhold på TV, men først nå i høst åpnet Sophie Elise opp om utroskapen.

Influenseren sier at hun hadde ingen tanker om å finne noen andre da hun deltok i realityprogrammet.

– Jeg har aldri vært utro eller i nærheten av utro før det skjedde, og det tenkte jeg ikke var noen ting jeg noensinne kunne gjøre, fortalte Isachsen i podkasten «Ida med hjertet i hånden» i november.

– Jeg tenkte: «okei, nå har jeg faktisk følelser og dette er noe jeg bare må stå i». Derfor tenkte jeg at jeg ikke skulle skjule det fra kameraene heller.

Isachsen sa gjentatte ganger i podcasten at hun ikke tenkte så mye på hvordan eventuelle konsekvenser ville bli for henne, men mest av alt hvordan eksen ville oppleve det.

Dømt for hatefulle ytringer

Ikke lenge etter at Farmen Kjendis var ferdig på TV, dro tidligere fotballspiller og programleder Bernt Hulsker (45) på julebord med kolleger i VGTV. Det skulle han kanskje ikke ha gjort.

«For litt siden var jeg på en jobbfest der jeg drakk altfor mye og oppførte meg som en idiot», beklaget Hulsker på Instagram i april.

Hva dette innebar ble offentlig kjent da dørvakten Jwan Rasho (25) fortalte sin historie til TV 2 kort tid etter.

– Han reiste seg rett opp og kalte meg en jævla neger, sier Rasho, som kom til Norge som syrisk flyktning for seks år siden.

– Han spurte hvordan jeg kunne be en hvit mann som ham om å gå ut. Inni meg svartnet det helt, sa han.

Det endte med politianmeldelse og rettsak for Hulsker, som 13. oktober i år ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer mot dørvakt Rasho. I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 15 000 kroner.

Selv forklarte Hulsker i retten at han denne kvelden var i «showmodus», og at han begynte å imitere en John Cleese-sketsj for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Han anket imidlertid ikke dommen, og var ifølge forsvarer Bernt Christian Birkeland mest lettet over at retten hadde trodd på at han ikke hadde rasistisk hensikt.

– Han kan leve med at retten mener han handlet grovt uaktsomt, og at han ikke handlet forsettlig, med viten og vilje, slik påtalemyndigheten anførte.

Hulsker mistet dessuten alt av jobbopdrag, noe han fortalte da han snakket ut om den fatale julebordskvelden i et intervju med Tonje Steinsland og Vårt lille land.

Harselerte med ME-syke

I en episode av podkast-serien «Tore og Haralds podkast» i oktober, kom duoen Tore Sagen (41) og Harald Eia (56) med uttalelser om ME-syke som skapte sterke reaksjoner.

ME-foreningen mente duoen bidro til stigmatisering, og mange ME-syke kom på banen og reagerte.

SKAPTE REAKSJONER: Harald Eia, sammen med podkast-makker Tore Sagen, fikk huden full etter å ha tatt for seg ME-syke i en episode. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I podkasten sammenlignet blant annet Eia sykdommen med å ha vondt i magen fordi en lever i et dårlig ekteskap, eller å få vondt i hodet som følge av stress.

En av de som reagerte, var ME-syke Frøydis Lilledalen, som medvirket i episoden. Hun møtte siden også Harald Eia under Dagsnytt 18.

– Jeg ble litt paff og litt skuffet. Jeg trodde de var nysgjerrige på ME, og på ekte hadde lyst til å ha en dialog om ME og aktivismen, sa hun den gang.

– Jeg følte at vi gjorde alt etter boka, sa Harald Eia til Dagsavisen, da de tok kontakt for å få hans versjon av saken.

– Hun fikk tilsendt flere spørsmål på forhånd, hva vi baserte spørsmålene på og rammene rundt det hele. Jeg synes hun kom godt ut av det, sa Eia, etter å ha måttet forklare seg på Dagsnytt 18 i NRK.

Anmeldt for rasisme

Ikke lenge etter at Hulsker mottok dommen i Oslo tingrett, ble komiker Atle Antonsen (53) politianmeldt for rasisme og brukt av makt. Anmeldelsen ble levert av redaktør, poet og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali (25), etter en hendelse på utestedet Bar Boca i Oslo i slutten av oktober.

Jirde Ali fortalte i et innlegg på Facebook at Antonsen begynte å snakke til henne på engelsk og oppførte seg ubehagelig. Jirde Ali skrev også opplevde Antonsens fremtoning som skremmende.

BEKLAGET: Atle Antonsen var raskt ute med å beklage seg, både til Jirde Ali direkte og i et åpent innlegg på Facebook. Foto: Mariam Butt / NTB

Videre fortalte hun at han grep tak i armen hennes og at hun rev seg løs. Antonsen skal deretter ha sagt: «Du er for mørkhudet til å være her». Etterpå skal han igjen ha tatt tak i Jirde Ali, som like etterpå, ifølge innlegget, uttalte «vær så snill og ikke ta på meg».

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at historien ble publisert.

Antonsen selv beklaget, i både en melding til Jirde Ali, og i et lengre innlegg på Facebook.

Politiet ville tiltale Antonsen etter straffelovens § 185, første ledd, den såkalte rasismeparagrafen. Statsadvokat Ingelin Hauge besluttet at saken henlegges.

Antirasistisk Senter kom raskt på banen og kalte det underlig, og sa de ville klage på avgjørelsen.

Skapte storm med «kvinnehelse»

I midten av september kom nyheten om at trioen Pia Tjelta (45), Synnøve Skarbø (51) og Vanessa Rudjord (46) skulle kal starte opp det de omtalte som «Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin».

STARTET KLINIKK: Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord. Foto: Faksimile/DN.no

«Det handler om kvinnehelse og forebygging av alt det kroppen skal gjennom», stod det i pressemeldingen.

En knapp uke senere ble det i en pressemelding opplyst at Rudjord, Skarbø og Tjelta trakk seg fra Nomi Oslo AS.

Kritikken haglet nemlig mot trioen etter lanseringen, særlig som følge av at de omtalte tilbudene fra klinikken som «kvinnehelse». Det skapte store overskrifter og satte fyr på en rekke kommentarfelt.

De tre gikk som følge av dette ut og beklaget. Selskapet Nomi AS varslet samtidig at legen Karim Sayed tar over aksjene og alle økonomiske forpliktelser. Legen tok med det fullt eierskap over skjønnhetsklinikken.

God kveld Norge kunne imidlertid fortelle at trioen i offentlige registre ble oppført i styret til selskapet, først etter at de hadde trukket seg ut.

Heftig debatt om prinsessetittel - så skjedde dette

I september kunne God kveld Norge avsløre at Durek Verrett (48) har en pågående søknad hos det amerikanske Patentstyret, United States Patent and Trademark Office, der han søker om eneretten til bruk av varemerket «The Princess and the Shaman».

Slottet og prinsesse Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, kom da raskt på banen og understrekte at det ikke var aktuelt å bruke denne tittelen.

– Det er jo naturlig at den trekkes siden det ikke er aktuelt lenger, sa Scheele Carlsen.

KOM MED KUNNGJØRING Slottet kunngjorde at Märtha Louise ikke lenger skal utføre offisielle oppgaver for Kongehuset.: Foto: Lise Åserud/NTB

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff sa til God kveld Norge at Slottet støtter den avgjørelsen.

– Det er bra at Prinsessen selv har klargjort at det ikke er aktuelt å bruke dette varemerket.

Verrett selv svarte ikke på våre henvendelser.

Debatten rundt prinsessens tittel blusset opp i 2019, da særlig i tilknytning til Märtha og Dureks samarbeid om en foredragsturné kalt «The Princess and the Shaman».

I november i år ble det klart at Märtha Louise sier fra seg alle sine oppdrag som kongelig beskytter, som i praksis har vært jobben hun har gjort for kongehuset.

Hun skal ikke lenger representere kongefamilien, men vil fortsatt beholde prinsessetittelen.

Dette kom som følge av alle kontroversene rundt Märtha Louise og Durek Verrett, særlig som følge av deres bruk av prinsessetittelen i kommersielle øyemed.

– Dette gjør vi for å skape ro rundt Kongehuset. Jeg er glad for at vi har hatt en god prosess med stor takhøyde, og der alle har hatt mulighet til å lytte til hverandre, sa Märtha Louise i en pressemelding.

Dømt for grovt skattesvik

16. november ble tidligere fotballproff John Carew (42) dømt til ett år og to måneders ubetinget fengsel for grovt skattesvik.

Rettssaken gikk over ni dager i Oslo tingrett.

Han ble dømt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner.

Unndratt skatt utgjorde ifølge Økokrim 5.4 millioner kroner.

I tillegg til fengselsdom ble Carew ilagt en bot på 540.000.

DØMT: John Carew ble i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel for skattesvik. Foto: Tore Meek / NTB

Carew var tiltalt for forsettlig grovt skattesvik for tre av årene, men ble frifunnet for forsettlig overtredelse og dømt for grovt uaktsomhet.

– Dette viser at John Carew er trodd på alle punkter. Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sa Carews advokat Berit Reiss-Andersen i en pressemelding etter at dommen var kjent.

Etter at dommen ble offentliggjort, uttalte aktor Marianne Bender at Økokrim skulle gå gjennom dommen nøye og vurdere hvorvidt det var aktuelt å anke.

Ingen av partene anket dommen.