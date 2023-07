«Skal vi danse»- Therese deler rystende bilder fra ferie: – Eksploderte over hele hagen

EKSPLODERTE: Glasset på utebordet i hagen til Therese Cleve-Stiansen eksploderte. Nå deler hun hvordan de siste dagene i Italia har vært. Foto: Per Heimly / Skjermdump, Instagram @thereseclevestiansen

Denne sommeren har det vært ekstrem hete i Middelhavet.

Mens det har foregått slukking av store skogbranner som har spredd seg i blant annet den sørlige delen av Italia, opplever den nordlige delen av landet ekstrem hagl.

Den tidligere «Skal vi danse»-profilen, Therese Cleve-Stiansen (44), delte onsdagen denne uken en video med Instagrams historiefunksjon, hvor hun viser enorme ødeleggelser, som følge av ekstremværet.

Til God kveld Norge forteller Cleve-Stiansen at det verste været var mandag kveld og natt.

– Da begynte det å blåse opp til storm med kraftig regn som gikk over til hagl på størrelse med golf-og tennisballer. Det har gjort store materielle skader, sier hun.



HAGL: Therese Cleve-Stiansen delte dette bildet som viser størrelsen på hagl-kulene. Foto: Skjermdump, Instagram @thereseclevestiansen

Glass eksploderte

Den tidligere «Skal vi danse»-profilen forteller at hun og familien holder til i leiligheten deres i Desenzano Del Garda, i nærheten av Gardasjøen.

Ifølge Cleve-Stiansen har det vært flere netter med kraftig vind, lyn, torden, regn og hagl i den italienske byen.

– Hagl har det vært et par netter, og det er aldri noe hyggelig kombinert med kraftig vind, sier hun.



Som følge av ekstremværet har utemøblene til Cleve-Stiansen blitt totalsmadret, og glasset på utebordet eksploderte over hele hagen.

SMADRET: Utemøblene til Therese Cleve-Stiansen har blitt smadret som følger av ekstremværet i Italia. Foto: Skjermdump, Instagram @thereseclevestiansen

– Biler er totalvraket. Nå, to dager etter, ser vi mange biler med delvis knuste vinduer, andre helt uten vinduer. Og «skuddhull» og bulker i karosserier, sier hun til God kveld Norge.



KNUST: Flere biler er knust etter hagl i Italia. Foto: Skjermdump, Instagram @thereseclevestiansen

Første dag etter stormen gjaldt omfanget hver tredje til sjette bil de kjørte forbi. Onsdag kveld er omfanget omkring hver 20. til hver 25. bil, hevder Cleve-Stiansen.

Hun opplyser også om at ishaglet har laget hull i campinghytter, solcellepaneler som er knust og vannsklier som er vraket.

Synet som har møtt henne i gatene har også vist de enorme ødeleggelsene.

Isballer fra himmelen

Gatene har nemlig vært fulle av grener og glass, forteller hun. Nå hyller hun de som rydder opp etter ødeleggelsene.



– Det tok ikke mange timene før det var rensket bort. De er rå på å rydde opp, og i dag er det solskinn. Det eneste som minner oss om stormen er bilene som kjører forbi, gatene er rensket for glass og grener, opplyser hun.



Cleve-Stiansen legger ikke skjul på at det er ekstremt når slike situasjoner oppstår, men at hun og familien har forholdt seg rolige.

– Men det var en kort periode vi alle synes det var ekstremt da vi kunne se isballene treffe bakken og høre dem mot vinduet, samt smellet da bordet eksploderte, forteller hun.



Ifølge den franske avisen France 24 har to personer omkommet i Nord-Italia på grunn av fallende trær som følge av hagl tirsdag.

Cleve-Stiansen opplyser til God kveld Norge at hun og familien er uskadd, og at det kun er materielle skader det er snakk om. Likevel er hun rystet over det som har skjedd.

– Spesielt dagen etter, da vi så alle som var blitt påvirket med smadrede biler, avslutter hun.



Tidligere denne uken skrev TV 2 om TV-profilen Carsten Skjelbreid som i likhet med mange andre fikk bilen sin ødelagt av hagl ved Gardasjøen i Italia.