«Skal vi danse»-bråket fortsetter

Etter årets «Skal vi danse»-finale, ga Jørgine Massa Vasstrand et «fuck you» til dommer, Trine Dehli Cleve.

Treningsinfluenseren er tydelig misfornøyd med måten de kvinnelige kjendisene har blitt behandlet på, i årets sesong. Det er det flere deltakere som sier seg enig i.

Vasstrand fikk blant annet god støtte fra sexolog og influenser, Iselin Guttormsen.

Andre som har kastet seg med i diskusjonen var tidligere deltakere, Erik Follestad og Frank Løke. Follestad meldte seg på, ved å poste et innlegg på Instagram og har fått medhold fra Løke. Håndballspilleren har blant annet har uttalt til Se og Hør:

– Jeg har jo sett og ledd litt av «Skal vi sutre» som jeg liker å kalle det. Det er greit å være dårlig taper, men når du får 30 poeng og bare skryt, så slutt å syt.

Og nå - én uke etter at punktum for årets sesong ble satt med finalen, fortsetter bråket blant tidligere deltakere og dommere.

– Underlig påstand

Skal vi danse-dommer Merete Lingjærde har nå kastet seg inn i debatten og stiller spørsmål ved kritikken, fra kjendis-danser Iselin Guttormsen, om at dommerne er utdaterte.

– Ingen av de tolv andre har sagt det, for eksempel at dommerne er utdaterte. Det er en underlig påstand, skriver Lingjærde i en tekstmelding til God kveld Norge.

Dommeren har i tillegg postet et lengre innlegg på Instagram, hvor hun blant annet skriver følgende:

– Skal vi danse har vært alt annet enn en skandale! Det har vært tolv uker med blod, svette, tårer, latter og litt sutring som seg hør og bør. Det er krig i Europa, nå må vi ta oss sammen og velge våre kamper!

Dommeren skriver videre at hun har fått mange positive tilbakemeldinger på årets sesong. Likevel har det tikket inn et par negative kommentarer.

– Positive meldinger om programmet strømmer inn fra alle kanter, bortsett fra noen som elsker å ytre seg i media om «ut med dommeren»-meldinger, eller at våre holdninger er utdatert. Akkurat det preller av meg.

– Sånn gjør man bare ikke

Iselin Guttormsen reagerer spesielt på en av uttalelsene til Skal vi danse-dommer, Merete Lingjærde, i en av programmets tidligere sesonger.

– Merete ga Løke ett poeng for dansen, men om hun skulle gitt poeng for kropp ville hun - som hun selv sa - gitt han 10. Jeg har enda til gode å se Merete kommentere noen av kroppene til jentene, eller rangere de på en skal fra 1 -10, men det har aldri skjedd - for sånn gjør man bare ikke - derav utdaterte holdninger eller bare uvitenhet, sier hun til God kveld Norge.

HARDT UT: Iselin Guttormsen har gått hardt ut mot det hun mener er forskjellsbehandling i Skal vi danse. Foto: Espen Solli

Gjelder ikke alle

Sexologen understreker at forskjellsbehandlingen ikke gjelder alle mennene i Skal vi danse.

– At enten Jørgine eller jeg kritiserer forskjellsbehandlingen, betyr ikke at vi mener ALLE gutta i Skal vi danse har fått fordeler. Det tror jeg både Follestad og Løke vet - de vil bare lage litt enkel humor ut av det.

– De som ikke forstår substansen i kritikken og som til stadighet prøver å fordumme både Jørgine og meg, eller få oss eller henne til å virke bitter, sur, grinete og sytete, fortjener egentlig ikke noe forklaring, sier Guttormsen.