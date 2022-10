«Skal vi danse»-Anette er gravid

DANSEPARTNERE: Anette Stokke med dansepartneren Einar Nilsson under Skal vi danse finalen i 2018. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

Det deler proffdanseren Anette Stokke (32) på sin Instagramprofil.

– Titter innom for å gi et livstegn og fortelle at det har vært en travel tid som er i ferd med å bli enda mer travel med en liten krabat til, veldig snart, skriver proffdanseren.

– Snart er det permisjon og vi gleder oss til å møte det nye familiemedlemmet. Ser også frem til et 2023 med nye spennende prosjekter.

VINNERE: Anette Stokke og Einar Nilsson under Skal vi danse-finalen i 2018 Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

I 2018 gikk Stokke helt til topps i «Skal vi danse» med tv-maleren Einar Nilsson (54).

Stokke er forlovet med Øyvind Lien Eknes som hun møtte under innspillingen av Skal vi danse i 2014. Sammen har paret et barn.