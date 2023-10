Skadet under TV-innspilling: – Et smertehelvete

HELT RAMME SPORTER: Rullestol, sykebil og legevakt ble brukt flittig under innspillingen av sesong to av «Helt Ramme sporter». Foto: Privat.

Innspillingen av sesong to av «Helt Ramme sporter» skal ha vært noe av det skumleste og vondeste Nicolay Ramm har opplevd.

– Det var et smertehelvete. Vi hadde jo Røde Kors involvert, for det gikk så galt.

Fredag er det premiere på sesong to av Nicolay Ramms NRK-serie «Helt Ramme sporter».

Til God kveld Norge kan han røpe at innspillingen av den kommende sesongen har inkludert sykebil, legevakt og rullestol.

GLADKAR: Nicolay Ramm er til vanlig med et smil om munnen, men får kjørt seg i den nyeste sesongen av «Helt Ramme sporter». Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

For nye seere, dreier serien ser om at Ramm og nysgjerrige kjendiser reiser til utlandet for å teste ut og delta i forskjellige rare og utfordrende sporter.

Til God kveld Norge forteller han at han står inne for å beskrive TV-serien som «det farligste programmet som er laget på norsk TV».

– Sportene vi oppsøker er jo ekstreme. De er rare, men også ofte spektakulære. De krever mye av både meg og gjesten, og vi vil jo gjerne slå hverandre. Så man tar altfor stor risiko da, når man slenger seg ut i leken, og det har gått hardt for seg. Jeg har kommet hjem med noen skader på veien, men jeg sitter her nesten like hel.

Og nettopp ekstremt har det vært under innspillingen, da han etter å ha prøvd en av sportene kom hjem med flere skader på kroppen.



SKADD: Under innspillingen av sesong to av Helt Ramme sporter, ble Nicolay Ramm skadd. Han beskriver den ene hendelsen som et smertehelvete.

– Vi hadde Røde Kors involvert

Til tross for bildene, er det en kryptisk Ramm som svarer når han blir spurt om hvilken av sportene som resulterte i skadene.

Han forteller derimot at da han og og Christina Vukicevic Demidov, skulle prøve is-svømming i Sverige, gikk det galt for seg.

– Når du da kommer opp av vannet er det noe fysiologiske ting som skjer i kroppen som er ekstremt smertefulle. Vi ble jo hypoterme.

– Den oppvarmingsprosessen etterpå? Nei det var ikke bra. Det var et smertehelvete. Vi hadde jo Røde Kors involvert. Det gikk galt, det kan jeg si.

KALDT: Med null grader i vannet, kan det se ut til at det var en kjølig og vond opplevelse for Christina Vukicevic Demidov. Foto: NRK

– Det gikk ordentlig gærent. Jeg var jo på krykker i flere uker. Det har vært et ganske heftig år for meg.

Han anbefaler ingen å svømme i null grader.

– Det er kanskje det vondeste jeg har opplevd i hele mitt liv, sånn smertemessig.

Knakk bein som fyrstikker

Med is-svømming som det vondeste Ramm har opplevd, er det osteløpet med Mikkel Niva som skal ha vært det skumleste.

I episode én skal Ramm og Niva løpe ned en bakke etter en ost, derav navnet osteløpet.

Til God kveld Norge forteller Ramm at det er noe av det skumleste han har opplevd.

– En ting er at du skal løpe ned selv, men du har ikke kontroll på de rundt deg som også løper ned.



«Ostebakken» skal ifølge Ramm være ni grader brattere enn Unnarenn på Holmenkollen, noe som vil si at ostebakken er 26,7 grader bratt.

BLÅMERKE: På bildet ser vi føttene til en skadet Ramm, i etterkant av en av episodene til sesong to. Foto: Privat.

– Det er veldig bratt, det går jo rett ned. Også kan du jo risikere å få en 100 kilos brite i ryggen, eller over halebeinet. Det var kanskje det skumleste når de sa «klar ferdig gå». Man skjønte at det bare måtte la det stå til.

– Når man først begynner å rulle ned, så stopper det ikke.

Ramm forteller at i forkant av slike turer, går han og deltakeren gjennom en risikoanalyse, og at de er godt sikret over kroppen.

– Når meg og Mikkel løp ned «ostebakken» hadde vi teipede ankler, albuebeskyttere, en halebeinsbeskyttelse og «rævputer», nettopp for å unngå de verste skadene.

– Folk knakk jo bein som fyrstikker. Det var et helt sinnssykt opplegg. At folk tør? Men vi turte vi også, vi gjennomførte, sier Ramm med et smil om munnen.



OSTEBAKKEN: Under osteløpet ned ostebakken, skal Ramm ha vært så redd at han fryktet for sitt eget liv. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Dette angrer han på

Etter flere skader og skrammer på kroppen, er det egen prestasjon Ramm angrer på fra innspillingsdagene.

– Jeg kunne gjort det bedre i noen sporter, så er det noen sporter jeg overpresterte på også. Når jeg ser tilbake sånn rent konkurransemessig, så er det jo noen sporter som jeg har tapt som jeg skulle ønske jeg vant.

– Utover det, altså jeg sitter jo her i dag. men det har gått galt på flere av turene. Ting som ikke skulle skjedd, har skjedd.

Ramm forteller at han også har lært én ting under innspillingen:

– Jeg har lært hvor grensene mine går. De går altfor langt. Jeg har jo gjennomført alle sportene, men det var flere ganger hvor jeg tenkte «Jeg må trekke meg fra det her, dette kan jeg ikke gjøre».

ANGRER: Nicolay Ramm angrer kun på én ting under innspillingen, hans egen prestasjon. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

– Et logistikkhelvete på hjemmebane

Ramm og konen Josephine Leine-Granlie Ramm ble foreldre for første gang i 2021, og fikk sin andre sønn i juli. Noe som har gjort det vanskelig å sjonglere innspillingen av «Helt Ramme sporter» og småbarnslivet.

– Timingen for å lage «Helt Ramme sporter» har jo ikke vært ideell. Jeg visste jo ikke at jeg skulle bli tobarnsfar når jeg sa ja til en sesong to. Vi filmet inn siste episode nå i oktober. Så det har vært et logistikkhelvete for å få det til å gå opp på hjemmebane.

Med to små barn og en kone hjemme, forteller Ramm at konen syns han er «klin hakkendes gal».

– Hun skjønner ikke hvorfor jeg må gjøre dette. «Kan du ikke bare lage Maskorama», sier hun. Men jeg må lage dette programmet mens jeg enda tør, og mens jeg har kropp og helse til det. Jeg blir jo gammel jeg også. Det kommer en dag hvor jeg ikke tør lenger.

– Kjenner allerede at jeg er i en overgangsalder hvor det er ting jeg ikke tør å gjøre lenger. Jeg har jo to små barn hjemme, jeg vil liksom ikke ødelegge meg så mye at jeg ikke kan ta vare på dem, sier Ramm.