Skadet under opptreden: – Smertene har vært intense

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det gikk ikke helt som planlagt for Alexandra Rotan under helgens «We Will Rock You»-show.

SKADET: Alexandra Rotan ble skadet under helgens opptreden i Oslo Spektrum. Her fotografert under Idrettsgallaen 2023. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Sammen med A1-stjernen Ben Adams (41) og Wig Wams Åge Sten Nilsen (53), har Alexandra Rotan (26) den siste tiden vært travelt opptatt med oppsetningen av Queen-musikalen «We Will Rock You» i Oslo Spektrum.

Under lørdagens forestilling, kan Rotan avsløre at ting ikke gikk helt etter planen.

26-åringen skriver på Instagram at hun tok en «ufrivillig Mira Craig», og refererer til da Craig utførte en mislykket stagediving som endte med knust kneskål i 2005.

– Ekstremt smertefullt



Til God kveld Norge forteller Rotan at det var under en opphetet scene hvor de fremfører «Hammer To Fall» at ulykken oppsto.

– Jeg skal på et tidspunkt ned trappa og løpe ut blant publikum. Jeg klarer å bomme på trappetrinnet når det er fire igjen, og stuper fremover og lander rett på knærne på det harde gulvet i Oslo Spektrum, sier 25-åringen.

Rotan kom seg opp på beina igjen og fortsatte å synge, før hun fikk kommet seg bak scenen og lagt isposer på knærne.

– Det var ekstremt smertefullt, men tror adrenalinet hjalp meg. Jeg klarte å fullføre showet, men måtte bite tennene sammen for å klare det, innrømmer hun.

Venter på svar fra røntgenundersøkelse

Artisten forteller at hun fikk beskjed om å dra på røntgen av en lege som var på stedet da ulykken skjedde.

– Smertene har vært ganske intense de siste dagene. Jeg har vært sengeliggende med beina høyt for å få ned hevelsen, og i dag tok jeg røntgen for å utelukke brudd og annet som kan gi problemer senere.

BLÅ: Slik ser beina til Alexandra Rotan ut etter at hun gikk i gulvet på scenen lørdag kveld. Foto: Privat

Svarene fra røntgenundersøkelsen kommer ikke før om et par dager. Nå håper Rotan at hun kommer seg på beina igjen til helgen, da hun nok en gang skal entre scenen.

– På fredag skal KEiiNO opptre, så da må jeg være klar til å hoppe rundt på scena igjen! Dersom beina får nok hvile denne uka, burde det gå veldig fint, avslutter hun.