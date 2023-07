Sjokkert over norske influensere: – Det er helt sykt!

OPPGJØR: Mia Landsem tar et oppgjør med influensere. Foto: Orange Cyberdefense

Hacker og «datadetektiv» Mia Landsem er sjokkert over norske influensere som ukritisk fronter egne barn i sosiale medier. – Uskyldige bilder misbrukes på det groveste, sier hun.

Tidligere denne uken delte influenser og tidligere Paradise Hotel-deltaker Elin Bergius (29) en oppfordring til sine følgere, om å følge hennes sju år gamle datters konto på Instagram. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og innlegget ble etter kort tid fjernet.

REAGERER: Etisk hacker og datadetektiv, Mia Landsem. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå tar etisk hacker i Orange Cyberdefense, og «datadetektiv» Mia Landsem (26), et kraftig oppgjør med foreldre som oppretter konto til egne barn, og det hun mener er foreldre og influenseres ukritiske deling av bilder og videoer av egne barn i sosiale medier.

– I mitt yrke ser jeg ufattelig mye bilde- og videomateriale av barn og unge i Norge som misbrukes og spres i diverse forum av overgripere og pedofile, sier Landsem i en video på egen Instagram-konto.

Reagerer sterkt

Hun mener at et bilde som kan oppleves som hyggelig eller uskyldig av foreldre, eksempelvis bilder av barn som danser, eller bader på stranden, fort kan bli brukt av overgripere til å skape en relasjon med barnet. Landsem understreker at om du har hundre- eller tusenvis av følgere i sosiale medier, så vil innholdet ligge tilgjengelig til å kunne misbrukes av uvedkommende.

– Og hva gir deg rett til, kjære forelder, å lage en profil av barnet ditt på nettet, som ikke engang barnet styrer selv? Et barn som ikke er gammel nok til å ha sosiale medier, spør hun.



Landsem understreker overfor God kveld Norge at hun ikke retter kritikken mot Elin Bergius alene, men at hun uttaler seg om et generelt økende problem. God kveld Norge har vært i kontakt med Bergius. Hun sier dette:

– Jeg har i sju år delt om min familie og mine barn på Instagram. Så dette er ikke noe nytt fra vår side, men noe jeg og min mann er blitt enige om at ikke skader våre barn. Vi ønsker ikke å kommentere dette videre, og vi håper at folk kan ta ansvar for sine egne valg og barn, sier hun.

Realityparet Elin Bergius og Christian Fredrik Trælnes fra Stavanger, møttes første gang da de begge deltok i Paradise Hotel i 2015. De har etter hvert byttet ut reality-boble med et stabilt familieliv. Elin Bergius har i dag 119.000 følgere på Instagram.



Parets sju år gamle datter har i dag flere tusen følgere på Instagram.

– Lurer på hva de tenker med



Landsem retter også sterk kritikk mot influensere og foreldre generelt, som deler bilder og video av barna sine i sosiale medier.

– Jeg lurer på hva man tenker med, eller om man tenker i det hele tatt, sier hun i videoen.



Hun understreker at foreldres deling av bilder og video regnes å være en av de største grunnene til identitetstyveri i fremtiden.

– Og barn som ikke forstår sosiale medier og konsekvensene av det, blir til og med tjent penger på av foreldre og influensere. Det er jeg helt imot. Det bør være regler mot dette, sier Landsem.



Landsem mener det burde vært regler mot foreldre som tjener penger på barna sine. Foto: Orange Cyberdefense

Hun sier videre at et barn på 5, 6 eller 7 år ikke vet hva de gjør om de sier ja til at foreldre kan dele et bilde. Hun etterlyser lover og regler «som beskytter barnet fra sine egne foreldre».

– For dette er helt sykt. Nå må vi begynne å ta dette alvorlig, sier hun.



Landsem mener barnas rett til privatliv er viktigere enn foreldres lyst og «såkalte rett» til å dele.

Barnet velger ikke offentligheten

De kommende mødrene og TikTok-stjernene Camilla (33) og Julie (27) Lorentzen har også tatt del i debatten. Tidligere i år la de ut en video på Instagram hvor de forklarte hvorfor de ikke kommer til å vise ansiktet til sønnen deres. Barnet har ikke valgt offentligheten, slik de har, sier de i videoen:

Inviterer til prat

Til God kveld Norge sier Landsem at hun mener norske influensere er «trangsynte» og lite bevisste konsekvensene av innholdet de deler.

– Jeg inviterer de gjerne på en kaffe eller en teams-samtale for å vise dem hva som pågår. Flere av disse folkene følger meg til og med, og heier på meg – fram til det handler om dem selv kanskje? Vi må få inn et lovverk.

Landsem opplever at det er blitt en forverring av influensere som deler bilder av barna, og har sett seg behovet for å avfølge influenserne fordi hun «bare blir sint»:

– Det gjelder spesielt de som bruker barna til å tjene penger, til bruk i reklame og de som publiserer sykdomshistorikk eller flaue historier barna kan bli mobbet for senere i livet.

– Forbud er ikke veien å gå

I vinter kom partiet Venstre med lovforslag om å forby foreldre å publisere personopplysninger om barn for kommersielle formål.



Hvis forslaget til Venstre får flertall på Stortinget, er det opp til regjeringen å utarbeide en presis lovtekst.



En rekke norske influensere deler jevnlig innhold i sosiale medier der barna er synlige. Ingen av de vi har kontaktet i denne saken har villet svare på kritikken fra Landsem.

Flere influensere reagerte imidlertid da lovforslaget fra Venstre kom i januar.

– Forbud er ikke den rette veien å gå. Det burde være retningslinjer om eksponering av barn generelt og det burde gjelde alle, ikke bare influensere. Jeg er lei av at influenserne alltid skal være de store, stygge ulvene fordi vi tjener godt, sa influenser Julianne Nygård, også kjent som Pilotfrue, til TV 2 tidligere.



– Vanskelig å finne fordeler for barna



Mathilde Hogsnes er stipendiat ved Høyskolen i Kristiania, hvor hun forsker på influensere, sosiale medier og påvirkning.



Mathilde Hogsnes ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan A. Quintero

Hun forklarer at det er ulike nyanser knyttet til hvordan barna eksponeres: Noen blir direkte involvert i kommersielle innlegg, mens andre barn er mer subtilt integrert i influenserens kommersielle virksomhet.

– Praksisen som eksisterer i dag, er ganske liberal. Det er opp til influenserne om de ønsker at barna skal eksponeres eller ikke. Det er få regler influensere må forholde seg til, sier hun til God kveld Norge.

Hun sier at influensere gjerne forsvarer praksisen med argumenter knyttet til samhold og fellesskap.

– For barna derimot, er det vanskelig å finne noen fordeler. Etablering av strengere retningslinjer kan være nødvendig.

Hogsnes utdyper mulige negative konsekvenser, som også Landsem peker på: Identitetstyveri, brudd på retten til privatliv og misbruk av bilder.

Tause influensere

Pilotfrue er en av flere som har deltatt i debatten, som følge av at hun deler av familielivet i sosiale medier.

– Jeg tror influensere er blant dem i samfunnet som tenker mest over hva vi faktisk deler offentlig av barna våre, har hun uttalt til TV 2.

Influensere som Jørgine «Funkygine» Vasstrand, Iselin Guttormsen og Caroline Berg Eriksen er alle profiler som har valgt å dele bilder og videoer av egne barn på sine sosiale medie-kontoer. Flere har tidligere vært synlige i debatten om hvorvidt dette skal være greit, men ingen har ennå svart på våre henvendelser i denne saken.

Avslutningsvis kommer Mia Landsem med en oppfordring til alle influensere:

– Gå inn i deg selv, bruk ti sekunder av livet sitt på å sende meg en melding på Instagram eller annet sted for å se hvordan barn og unges tilsynelatende uskyldige bilder og info misbrukes på det groveste.