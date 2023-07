Sjekket opp kjæresten med en «skamdårlig» vits

Tidligere i sommer delte den tidligere realityprofilen Dennis Poppe Thorsen (32) gladnyheten om at han hadde funnet kjærligheten på ny.

Nå deler han åpenhjertig om sin nye kjæreste.

– Ting har kanskje gått litt fort



Til God kveld Norge forteller Poppe Thorsen at han og kjæresten møttes gjennom felles venner.

– Det er ganske sprøtt, min bestekompis i Oslo er sammen med ei venninne som jeg kjente for 15 år siden, som var sammen med min andre bestekompis på den tiden. Og det som er gøy, er at hennes bestevenninne er hun jeg har truffet, sier han.

32-åringen avslører at den utkårede heter Helene og er 29 år gammel.

Han opplyser til God kveld Norge at de møttes i begynnelsen av sommeren.

– Det har gått litt i ett etter det. Ting har kanskje gått litt fort, men jeg vet hvor jeg skal på en måte.

Tidligere denne måneden fortalte Poppe Thorsen at han har blitt midlertidig samboer med kjæresten i hennes leilighet på Tøyen i Oslo.

Visste ikke hvem Poppe Thorsen var

Poppe Thorsen forteller at han valgte å sjekke opp det som skulle bli den nye kjæresten med det han omtaler som en «skamdårlig» vits.

– Jeg tok en av koalavitsene mine. Jeg spurte henne om hun er en koalabjørn, også sier jeg at det fordi hun har alle «koalafiksjoner» jeg leter etter, sier han med en god latter og legger til:



– Men det funket, da. Så på telefonen min heter hun bare «Helene-Koala». Min lille koala.



Den tidligere realitydeltakeren, kjent fra blant annet skandaleprogrammet «Paradise Hotel», røper overfor God kveld Norge at Helene ikke visste hvem han var før de møttes.

Godkjent av «svigers»

Han hevder nemlig at hun ikke ser på TV, og han legger ikke skjul på at han synes det er fint at kjæresten bare er glad i ham for hvem han er.

– Det er digg at hun er glad i meg fordi at jeg er meg. Hun sier at det er plass til alle sidene mine og er bare glad i meg som Dennis og ikke noe annet, sier Poppe Thorsen.

Ifølge 32-åringen selv beskriver han kjæresten sin som hans trygge havn og at hun er vanvittig trygg å være sammen med.

– Forholdet vårt er et eventyr og trygghet. Hver dag med henne har vært et lite eventyr, sier Poppe Thorsen og legger til:



– Det er så sykt koselig, og hun er så leken og ting er bare så vanvittig gøy, da. Det er deilig å føle at noen er glad i deg, også er det deilig å være glad i noen andre og. Gi og få.



Ferieplanene til det nyforelskede paret er å ta en tur sørover, nærmere bestemt til Arendal for å besøke den tidligere realitydeltakerens familie.

Han røper at Helene har møtt hans foreldre, og at han har møtt Helenes far over en runde med shuffleboard. Senere i høst skal det nyforelskede paret gjeste bryllupet til den nye kjærestens mor.

– Har Helene blitt godkjent av «svigers»?



– Jajaja, hun er helt rå, avslutter han.