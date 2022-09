Siv Jensen solgte arven for godt under anslått verdi

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere finansministeren arvet en eiendom med anslått verdi på over 20 millioner. Nå er den solgt for langt mindre.

Tidligere i år arvet Siv Jensen en eiendom med anslått tosifret millionverdi av tidligere bankdirektør Thor Bang.

Det ble kjent at Jensen ble tilgodesett i testamentet som arving etter at Bang døde i mars, 97 år gammel.

Holmenkoll-villaen ble lagt ut for salg tidligere denne måneden. Nå er den solgt, godt under anslått verdi.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

– Eiendommen ble solgt på tirsdag. Vi har funnet hyggelige kjøpere som gleder seg til å pusse opp og bo der, sier eiendomsmegler Camilla Sem til Børsen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, anslo overfor VG at boligen med «stor sannsynlighet» ville gå for over 20 millioner kroner. Han understreket at han ikke har sett boligen, og uttalte seg på generelt grunnlag.

Finansavisen erfarer at salgsprisen endte på 15,5 millioner kroner - 1,3 millioner under prisantydning.

Jensen har hittil ikke ønsket å kommentere arven.

– Det gjelder meg privat, og jeg er ikke en offentlig person lenger. Ingen kan forlange at jeg skal stille opp og svare på ting, sa Jensen til VG tidligere i år.